Il prete che abbraccia la croce e la porta in spalla. Non si è trattato di una penitenza, solo di una defezione all’ultimo minuto di chi avrebbe dovuto portare la statua di San Pio in corteo. La statua di Padre Pio è rimasta “a piedi” senza portatori di stanga. Strano ma vero è accaduto ad Isola del Liri al calar della sera di un caldo pomeriggio di settembre dove la processione ha rischiato di non poter effettuare il giro previsto dall’ex feltrificio Pisani, piazza XX Settembre, via Verdi, per tornare all’interno della chiesa di San Giuseppe che si affaccia sul palazzo del Municipio.

Non c’erano i classici portatori di stanga quelli che solitamente nelle processioni della Via Crucis, del SS. Crocifisso e dell’Immacolata con i loro abiti neri ed i guanti bianchi percorrono da sempre le strade della città in segno di devozione e gratitudine: assenti. Così l’arciprete Don Alfredo Di Stefano, che aveva avvisato tutti con largo anticipo giorni prima(congrega, coro e portatori), ha celebrato la messa (per la prima volta nell’ex ingresso dell’ex fabbrica Pisani) e quando il corteo doveva iniziare a muoversi non ha trovato “braccia” sufficienti, non si è perso d’animo. Armato di tanta buona volontà, si è tirato su le maniche e anziché presiedere alla processione davanti in preghiera, come è suo solito fare, ha abbracciato l’asta di legno sotto il Santo e ha chiesto aiuto ai ragazzi del coro e della congrega di San Giuseppe. Tutti insieme l’hanno sollevata e portata in processione per il centro della città. :”Non è successo niente – ha commentato Don Alfredo Di Stefano – basta solo un po’ di buona volontà. Non c’erano i portatori storici, avranno avuto degli impegni più importanti, era un giorno feriale molti lavoravano, abbiamo risolto con i ragazzi del coro, quelli della congrega di San Giuseppe con il loro priore. Io portatore? L’ho fatto con piacere”.

