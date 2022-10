Martedì 11 Ottobre 2022, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:46



Parco Fontanelle: aperto ieri il cantiere. Frosinone si accinge ad avere così il terzo parco pubblico cittadino dopo la villa comunale e il Matusa. Si tratta di una vasta area verde di oltre 6mila metri quadri a cavallo tra via Ciamarra e via Mola Vecchia in un contesto naturale costituito dalla presenza del fiume Cosa.

Unico neo la presenza di due mega impianti di telefonia mobile a cui si cercherà in qualche modo di sopperire attraverso la piantumazione di alberi a fusto lungo così da mascherare almeno in parte la visione di queste due antenne di cui una alta 37 metri.

L'impresa Edifica srl del frusinate che si è aggiudicata i lavori per un importo di circa 160mila euro ieri aveva già ripulito l'area dalle erbacce. Il parco avrà diverse specie arboree e piante, mentre si realizzeranno spazi ispirati al mondo delle fiabe di La Fontaine. Quattro le aree previste ognuna caratterizzata da una scultura in ferro intitolate a La cicala e la formica, Torrente, Cane e quercia, Uccello ferito. Il progetto redatto dall'architetto Paolo Culla in collaborazione con l'agronomo comunale (direttore dei lavori) Giuseppe Sarracino prevede l'installazione di una trentina di alberi tra cui i sempreverdi lecci, l'albero di giuda che predilige le esposizioni al sole, i Prunus che hanno una particolare fioritura nella stagione primaverile, l'acero giapponese con fiori di color porpora e i biancospioni. Lungo il perimetro verrà invece installata una siepe. Previsti tre sentieri a ciottolato e quattro sculture in ferro che fungeranno da gioco per i bambini.

Il progetto di questo parco rientra nel più ampio finanziamento del Forestry Urban che prevede la piantumazione di alberi di alto fusto, in parte già effettuata lungo il lato sinistro del parco Matusa adiacente al palazzetto Coni. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione la gara prevede un massimo di 120 giorni di lavorazione. Il parco sarà rivolto prevalentemente ai bambini e alle scolaresche per i racconti fiabeschi associati alla nuova area verde.

«Oggi è una bella giornata perché inauguriamo questo nuovo cantiere atteso da tempo - spiega il sindaco Mastrangeli -. I lavori dureranno 90 giorni e regaleremo alla città un nuovo parco. Ciò significa avere del verde, una struttura che si integra al tessuto urbano vicino al parco Matusa, quindi in un'area centrale. Aumenta l'offerta di un verde attrezzato che va nell'interesse dei cittadini». «Opera importante - aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Retrosi - prevista nel programma. Il parco rappresenterà un qualcosa di nuovo per le famiglie e per i bambini. L'amministrazione è molto attenta al verde e all'ambiente». In questa zona poi si attendono altre importanti opere a cominciare dalla pista ciclabile che dalla stazione arriva al parco Matusa transitando proprio nell'area delle Fontanelle.