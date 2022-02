Bufera di neve in Val di Comino, mezzi in azione anche nei centri del Cassinate

Una bufera di neve è quella che si è abbattuta dalle prime ore di oggi sulla Val di Comino e nei centri montani del Cassinate. Fiocchi e raffiche di vento stanno caratterizzando la giornata creando qualche disagio.

Numerosi gli interventi che da questa mattina hanno visto impegnati operai, tecnici e mezzi dell'Amministrazione provinciale su diverse arterie di competenza dell'Ente. Particolarmente colpita da abbondanti nevicate e venti forti la zona della Val di Comino: qui, hanno fatto sapere dalla Provincia, “ruspe e mezzi spargisale sono entrati in azione con particolare rapidità. Una fitta coltre bianca ha ricoperto la S.P. 103 Settefrati-Canneto; la S.P. 223 Picinisco-Prati di mezzo e la S.P. S.Onofrio-Val di Rio, nel comune di Alvito. Gli operai sono intervenuti anche sulla S.P. 242 Santopadre-Decime-Casilina e nei comuni di Terelle, Atina, Villa Latina, Acquafondata, Viticuso, Vallerotonda e Cervaro. Intervento di pulizia del fondo stradale anche nel comune di Fumone”.

"Nessuna particolare criticità riscontrata nonostante gli interventi abbiano richiesto tempo e impegno, data anche la quantità di neve caduta che, con le temperature rigide, ha completamente imbiancato le sedi stradali" è stato aggiunto.

"L'operatività e l'efficienza del nostro Ente non si misura soltanto nella gestione ordinaria delle attività legate al settore della viabilità, ma soprattutto in condizioni eccezionali come quella odierna, che richiedono tempestività e competenza per ripristinare le condizioni di sicurezza e circolazione nelle zone particolarmente colpite da neve e maltempo" ha spiegato il presidente della Provincia, Antonio Pompeo.