Mercoledì 25 Agosto 2021, 10:40

Il Festival delle storie sbarca ad Atina, ad Alatri concerto de I Trillanti. Terza giornata di programmazione del Festival delle Storie seguendo il filo rosso del viaggio di Ulisse che oggi ci porta ad Atina. Tra gli ospiti della tappa odierna è atteso Marco Travaglio. Il direttore del “Il Fatto Quotidiano” parlerà della storia del Novecento attraverso gli scritti di Montanelli e del “Conticidio”, tema che ha affrontato nel suo libro “I segreti del Conticidio”. Travaglio salirà sul palco di Piazza Marconi (250 i posti disponibili) alle 22; prima del giornalista e scrittore, a partire dalle 17.30 si racconteranno Marco Rossi, Emanuele Fontana e Luigi Tullio alle 18, Stefano Redaelli e Luigi Romolo Carrino alle 19, il cantautore e opinionista Edoardo Inglese alle 20 e poi Riccardo Piccirillo e Patrizio Zurru alle 21. Main partner del Festival delle Storie fin dalle prime edizioni è la Banca Popolare del Cassinate. «Da sempre – dice il presidente della Bpc Vincenzo Formisano – abbiamo creduto nel Festival, un progetto che ci ha affascinato perché ha una sua ricchezza tutta particolare: è la capacità di rendere la nostra Val di Comino un crocevia di storie e di incontri. E poi il Festival ha uno sguardo bello: è capace di vedere la bellezza, la ricchezza, l’unicità della nostra terra». «L’importante quest’anno – sottolinea l’ideatore del festival Vittorio Macioce - è davvero “esserci”, dopo una lunga stagione in cui siamo stati tutti quanti fermi, “in bilico”. Quando abbiamo cominciato, nel 2009, il festival era davvero una scommessa e un’avventura. Oggi è cresciuto, fino a diventare un evento culturale di rilevanza nazionale».

Reduci dalla tappa slovena e friulana del tour che quest’estate sta facendo esplodere la loro musica popolare in tante piazza italiane, I Trillanti questa sera tornano a esibirsi in Ciociaria e precisamente ad Alatri. Lo spettacolo dell’ensemble laziale di musica popolare è una “Tradizione 2.0”, a testimonianza di quanto questi due elementi (la tradizione e l’era del web 2.0, appunto) così apparentemente agli antipodi, possano convivere all’interno di un unico concetto creativo, legati dal fil rouge della comunità/community e dalla condivisione di esperienze comuni; uno spettacolo in cui l’evoluzione include, sostiene e valorizza il passato. Il concerto si terrà in località Fraschette, vicino a un vecchio campo di internamento in cui venivano deportati rifugiati politici e intere popolazioni. La cornice è suggestiva, il livello del gruppo è ormai acclarato. Non resta che raggiungere il campo Fraschette di Alatri dove, alle 21, si canterà e ballerà con una band che ha fatto dell’amore per la Ciociaria una bandiera di cui essere fieri.

Proseguiamo con gli altri appuntamenti e andiamo a Ferentino dove stasera si conclude la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli dal titolo “Ferentino in fiaba”. Per l’ultima serata, in Piazza Matteotti, alle 21, Fontemaggiore centro di produzione teatrale di Perugia metterà in scena la favola musicale con attori e pupazzi dal titolo “In bocca al lupo”.

An. Mag.