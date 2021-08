Venerdì 13 Agosto 2021, 10:30

Al via la 50esima edizione del Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta” di Alatri. Per tre giorni, in piazza Santa Maria Maggiore, saranno le tradizioni e la cultura delle regione e dei Paesi di provenienza dei gruppi partecipanti il filo conduttore della longeva kermesse alatrense che quest’anno taglia il traguardo delle cinquanta candeline. Ecco i gruppi che si esibiranno questa sera: gruppo folklotistico "Agilla e Trasimeno" (Umbria); gruppo folk "La Takkarata" (Fragneto Monforte); gruppo folk "Ma-trù" (Amatrice); gruppo folklorico e polifonico corale "Luigi Venturini" (Tagliacozzo). Ingresso con obbligo di prenotazione presso l’ufficio Pro Loco.

Si concluderà domani, a Ferentino, la mostra antologica dell’artista Vincenzo Corsi “Contaminazioni” ospitata presso il chiostro del Convento di Sant’Antonio Abate. L’evento, nato con l’intento di mettere in relazione i diversi linguaggi usati dall’artista Vincenzo Corsi ossia pittura, poesia e musica, è stato promosso dall’associazione Orfeo di Sgurgola con il patrocinio del Comune di Ferentino e della Pro Loco di Ferentino, dell’associazione “Francesco Alviti” di Ceccano e della parrocchia di Sant’Antonio Abate di Ferentino. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 9,30-12,30 e 15,30-19,00. In occasione della giornata conclusiva è prevista anche la performance di Ilenia Lombardi al violino.

Alle terme Bonifacio VIII di Fiuggi, stasera, omaggio a Ennio Morricone nell’ambito della rassegna “Emozioni d’estate” con il Soprano Cristina Ferri e l’Ensemble dell’Accademia Isolana diretta dal maestri Sandro Taglione.

Paliano oggi entra nel vivo dell’atmosfera rinascimentale che caratterizza il Palio dell’Assunta, evento clou dell’Estate Palianese. Seppure ridotto all’osso per le regole anti assembramento che hanno costretto gli organizzatori – il Comune di Paliano e l’associazione Palio dell’Assunta & Corteo Storico Città di Paliano - a ridurre drasticamente il numero dei figuranti da oltre 600 a un centinaio, questa sera dalla Fortezza Colonna uscirà il corteo storico che rievoca l’ingresso trionfale di Marcantonio Colonna a Roma di ritorno dalla vittoriosa battaglia di Lepanto contro i Turchi. Durante il percorso tra le strade e le piazze del centro storico sono previste alcune tappe per l’esibizione degli Sbandieratori di Carpineto Romano. Il corteo arriverà in piazza Colonna dove una ristretta rappresentanza di figuranti porgerà l’omaggio alla Vergine Assunta nella Collegiata di Sant’Andrea Apostolo.

A Pastena, stasera, in piazza Porta Roma, alle 21.30, esibizione della Rosati band.

Alle 20.30, a Sant'Elia Fiumerapido, in piazza Unità d'Italia, è in programma la quindicesima edizione della “Rassegna Lirica Santeliana”: la prima parte della serata sarà dedicata alla Cavalleria Rusticana in forma di concerto con la partecipazione del coro lirico “Luigi De Sario”, mentre nella seconda parte ascolteremo “Canzoni napoletane” con Mauro Niro al piano.

Oggi e domani, a Fumone, presso Porta Romana, due serate all’insegna della riscoperta delle tradizioni culturali e popolari con "Ciocia World Festival": stasera, alle 21, l’orchestra popolare “Officine Meridionali”, quintetto “acustic session” e domani concerto de “I Trillanti”. Prenotazione obbligatoria.

“Provincia Creativa”, il format ideato dal vicepresidente della provincia di Frosinone Luigi Vacana, che colloca la Ciociaria tra le prime province in Italia per offerta culturale ed artistica prodotta negli ultimi anni, cala il poker di Ferragosto. Dopo la serata di ieri a Ripi, i Solisti dell'Orchestra da Camera di Frosinone saranno i protagonisti del Gran Galà di Ferragosto in programma domenica alla Madonna del Piano di Ausonia. Nel mezzo due appuntamenti per domani: ad Amaseno con gli Euglena (Mario Pio Mancini, Valeria Villeggia, Desiree Infascelli – feat Maurizio Turriziani) e ad Arpino con 'Tu chiamale se vuoi...' - Viaggio nel cantautorato italiano, con la direzione artistica di Katia Sacchetti (Emiliano Begni voce e pianoforte, Alessandro Luccioli batterista-percussionista e Simone Ignagni voce recitante).

