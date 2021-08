Giovedì 26 Agosto 2021, 10:55

Davide Rondoni e Massimo Di Cataldo stasera a Villa Latina per la quarta serata del Festival delle Storie. Oltre al racconto del cantautore Massimo Di Cataldo (alle 19) e del poeta e scrittore Davide Rondoni (alle 22) con il suo nuovo libro “Per lei. E per tutti. Appunti su Dante e sull’amore”, questa sera a Villa Latina per il Festival delle Storie ascolteremo Maria Rosaria Valenti. Originaria della Valle di Comino, la Valenti, insieme alla saggista Grazia Pulvirenti, presenterà ”Eppure Osarono”, un libro coinvolgente, ambientato proprio nella Valle di Comino che racconta la storia di due donne coraggiose in grado di sognare e di valicare limiti e confini. Martedì sera, intanto, la tappa di Casalvieri rischiava di essere rovinata dal temporale. Centinaia di persone aspettavano il fumettista, disegnatore, vignettista e autore televisivo Makkox. Per ovviare al problema, raccogliendo il suggerimento di una partecipante al festival, Makkox ha parlato nella sala consiliare concedendo il bis del suo intervento agli spettatori che non erano rientrati nel primo turno.



Prosegue, ad Anagni, l’iniziativa “Le quattro ere di Anagni 2021” iniziata e interrotta dal lockdown. Organizzato dall’associazione culturale Manaus Opera, Lega Ernica e Casa Barnekow - Anagni CittàInArte, l’evento si articola in quattro differenti e originali tour della città dei papi che traggono ispirazione, nel titolo, da quattro affreschi perduti di Eugenio Cisterna che un tempo decoravano le pareti della Sala della Ragione, la grande sala di Palazzo d’Iseo sede del Municipio anagnino. Dopo la giornata dedicata all’era preromana e romana, il tour di oggi – al seguito delle guide turistiche di Lega Ernica - è dedicato all’era medievale (dal VI al XV secolo), con conferenza finale dal titolo “Innocenzo III, l’incontro con San Francesco e San Pietro in Vineis” a cura dell’archeologo Guglielmo Viti. I prossimi due appuntamenti sono in programma sabato per esplorare l’era moderna e lunedì prossimo alla scoperta dell’era contemporanea (XIX e XX secolo). Per partecipare è obbligatorio prenotarsi ed essere muniti di Green pass. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Lega Ernica - e-mail: info@legaernica.it - Associazione Manaus Opera.



Alle Grotte di Pastena e Collepardo si prepara un altro weekend di eventi, promossi dalla Regione e coordinati da LazioCrea, alla scoperta di luoghi unici. Gli eventi di questo fine settimana al Parco delle Grotte di Pastena inizieranno domani, dalle 10 alle 16, con visite avventura alla grotta condotte dallo speleologo Tullio Bernabei. Si andrà alla scoperta di un tratto del ramo attivo, cioè ancora soggetto al costante lavorio dell’acqua che scolpisce la roccia e la plasma. Al Pozzo d’Antullo, a Collepardo, oggi dalle 11 alle 19 animazione per famiglie e bambini alla scoperta della natura con laboratori e sport a cura di Garofalo Sossio.

An. Mag.