Sabato 5 Novembre 2022, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 10:03



Slittano l'ampliamento del museo archeologico e la riqualificazione della parte alta di piazza Valchera. Il Comune di Frosinone già da tempo ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva. Sembrava tutto pronto già nella scorsa primavera, ma ancora manca il nullaosta della Soprintendenza. L'attesa dura da mesi. «Potremmo avvalerci della norma del silenzio assenso visto i tempi trascorsi, ma preferiamo avere comunque il parere della dirigente spiega l'assessore al Centro Storico, Danilo Magliocchetti - Noi contiamo di ultimare l'iter burocratico entro la fine dell'anno, appaltare il cantiere ed avviare i lavori non più tardi del mese di gennaio, ad inizio del 2023».

Il progetto prevede l'ampliamento del museo archeologico di via XX Settembre progettato da un'associazione temporanea di imprese denominato Amanzio-Farris. Alla base dell'attuale edificio che ospita il museo si realizzerà un altro manufatto per dare al museo nuovi spazi per un laboratorio culturale, ampliando in questo modo anche le sale espositive. Numerosi reperti archeologici trovati nel corso dei decenni per mancanza di spazi sono depositati presso alcuni magazzini comunali. Il progetto prevede però anche una riqualificazione dell'area sovrastante piazza Valchera. In particolare nel vicolo Simeone attualmente ci sono resti di ruderi e vegetazione selvaggia che deturpano quell'angolo di centro storico e che saranno riqualificati. Il progetto, seguito dall'architetto Demetrio Cardea che anche responsabile del procedimento, prevede la realizzazione di spazi espositivi all'aperto con camminamenti e giardini che restituiranno decoro a quest'angolo di città preservando le mura antiche che fuoriescono dal terreno.

LA SEDE COMUNALE

Intanto nel nuovo palazzo comunale di via Del Plebiscito, che già ospita nei seminterrati una parte del museo archeologico di via XX Settembre, è stato inserito in un ulteriore percorso per ospitare nel piano terra delle mostre permanenti. Sinora si sono realizzate diverse esposizioni di quadri con gli stessi artisti che si sono dovuti portare da casa gli allestimenti per l'esposizione. L'amministrazione è alla ricerca di fondi (servono tra i 10 e i 20 mila euro) per realizzare degli allestimenti da museo permanenti e dotati di apposita illuminazione.

NEL PARCO

Realizzare spazi per mostre permanenti anche all'interno del casale della villa comunale. È questo l'obiettivo che si è posta l'amministrazione Mastrangeli che intende offrire sempre più spazi da destinare alla cultura, a mostre ed esposizioni di quadri ed opere di vario genere. Al momento, al primo piano, c'è l'esposizione del maestro Alfio Borghese, ma l'amministrazione intende riservare alla cultura anche alcuni spazi ubicati al piano terra. Anche in questo caso ci si sta adoperando per intercettare i fondi da destinare agli allestimenti.