Calcio, rinforzo di gennaio per la difesa del Frosinone: ecco Barisic dalla Croazia

Mancava soltanto l'annuncio che è arrivato in giornata. Adrian Leon Barisic, classe 2001, difensore bosniaco della nazionale Under 21, è un nuovo giocatore del Frosinone. E' il primo acuto del club giallazzurro in questa sessione invernale di calciomercato. Un rinforzo prezioso per mister Grosso per un reparto dove l'abbondanza non è mai troppa.

Il giocatore si è legato al Frosinone fino a giugno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proviene dal Nk Osijek, formazione della prima divisione croata al momento terza in classifica. Barisic di recente, nell'ottobre scorso, ha lasciato il segno nella sfida Bosnia-Italia U21, realizzando il gol che ha permesso ai locali di accorciare le distanze all'80' nella sfida vinta 2-1 dagli azzurrini.