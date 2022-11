Ferentino, prevenzione cardiovascolare: torna il congresso Ciociaria cuore, sessioni e tavole rotonde

Si terrà oggi e domani, a Ferentino, presso l'hotel Bassetto, l'annuale congresso, giunto alla sedicesima edizione, sulla prevenzione cardiovascolare. Il titolo del meeting è Ciociaria Cuore 2022: sarà articolato in più sessioni, tavole rotonde e letture magistrali. Presidente del congresso è il professor Francesco Fedele.

«Le modifiche dello stile di vita, un'alimentazione sana e corretta, come anche l'attività fisica, sono elementi essenziali soprattutto per ottenere una efficace prevenzione delle patologie croniche cardiovascolari, oncologiche e metaboliche» si legge in una nota. «La medicina cardiovascolare del futuro vivrà e sta già vivendo una rivoluzione tecnologica e digitale, dal punto di vista sia diagnostico che terapeutico. Questa rivoluzione cambierà inevitabilmente il modo di essere medico, contagiando il percorso formativo attraverso la collaborazione con università, centri di eccellenza e società scientifiche» si aggiunge.

Diverse le tavole rotonde in programma nel corso della due giorni. Tra queste l'intelligenza artificiale per la gestione della complessità e dei grandi numeri e la trasformazione digitale in cardiologia. Alla prima interverranno il direttore sanitario della Asl di Frosinone, la dirigente Igespes uff. IV Mef Ragioneria generale dello Stato, il direttore del Centro nazionale tecnologie innovative dell'Istituto superiore di sanità, il presidente della Commissione dei sistemi informativi sanitari, rappresentanti dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, la responsabile del servizio gestione degli ecosistemi AgID e il responsabile del servizio Ict tecnologie e strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

Alla seconda tavola rotonda, invece, prenderanno parte il professor Fabrizio Ammirati medico chirurgo specializzato in cardiologia digitale e telemedicina, il professor Giuseppe Germanò cardiologo -, il dottor Valerio Pecchioli responsabile Uosd prevenzione cardiovascolare dell'ospedale Spaziani, il dottor Marco Rebecchi coordinatore Area fibrillazione atriale del reparto di cardiologia e Utic del policlinico Casilino di Roma, e il dottor Luca Santini - cardiologo che interverrà su diagnosi e trattamento delle aritmie.