Maltempo e danni nel Cassinate, l'assessore Ciacciarelli: la Regione valuterà i presupposti per stato di calamità

Ondata di maltempo ieri su tutta la provincia di Frosinone. Ci sono stati allagamenti in vari centri. A Castelnuovo Parano, sulla superstrada Cassino-Formia, i forti acquazzoni hanno costretto le forze dell’ordine a chiudere la strada per evitare incidenti. A Sant’Apollinare un’auto è finita in un fossato, una persona è rimasta ferita lievemente.

All'indomani della perturbazione che ha investito il Cassinate, è intervenuto l'assessore regionale all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli. «In queste ore sono stato contattato dai sindaci della Valle dei Santi per le conseguenze del nubifragio che ha messo in serio pericolo diverse aree dei paesi, come Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Ausonia e Sant'Ambrogio, provocando allegamenti e frane - spiega in una nota l'assessore -. Parliamo di danni ingenti che vanno riconosciuti come tali. Pertanto nelle prossime ore interesserò la Regione Lazio e gli uffici preposti per verificare i presupposti della dichiarazione dello stato di calamità naturale per queste zone».