Domenica 8 Gennaio 2023, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09:25



Non sono vincite milionarie, di quelle che cambiano la vita, ma pur sempre bei gruzzoli che faranno comodo al quartetto che ha centrato i premi minori della Lotteria Italia nella provincia di Frosinone. Proprio nel capoluogo ciociaro, al bar trattoria Appolloni di via Morolense, è stato venduto l'unico biglietto associato nel Lazio a un premio di seconda categoria: cinquantamila euro, vinti con la serie D e il numero 357293. Ventimila euro a testa, invece, per i possessori dei tre biglietti di terza categoria acquistati all'autogrill Casilina Ovest di Castrocielo (L467289), al Cristian Bar di Ausonia (P313934) e al supermercato-tabacchi Pompili di Filettino (B031958). Non manca il solito autogrill castrocielese lungo l'autostrada A1, dove un anno fa vinsero ben tre premi da ventimila euro. Ribaciato poi dalla fortuna dopo qualche anno anche il bar di passaggio lungo la strada regionale 630 Ausonia, ma la gioia più grande è di sicuro quella scoppiata a Filettino: nel piccolo e più alto borgo del Lazio, per l'esattezza all'interno della classica bottega di una volta.

La somma più alta, però, è stata centrata nell'attività di ristorazione situata allo snodo per l'asse attrezzato di Frosinone. Manco a dirlo, però, si è appreso poco prima che procedessero con la chiusura dopo pranzo prevista nel fine settimana. Il bar trattoria di Maria Appolloni e figli, nell'occasione, non ha pubblicizzato minimamente la vincita dei cinquantamila euro neanche via social. Per tutta la giornata i proprietari non sono stati reperibili telefonicamente né presso la confinante abitazione. Una familiare, l'unica presente nel pomeriggio nello stabile, non era nemmeno a conoscenza del fatto che la dea bendata avesse bussato proprio alla porta del ristorantino a fianco.

LA GENTE MORMORA

Si è esultato eccome, invece, all'interno del supermercato-tabacchi di Filettino gestito da Maria Grazia Pompili e sua figlia Giulia. Il paese è piccolo, le sue cinquecento anime mormorano, si dà per certo il nome del vincitore. Il diretto interessato, del resto, non è si è fatto vivo per tutto il giorno e ha finito per accentuare i già forti sospetti su di lui. In tutto sono stati venduti quasi cinque blocchi, un centinaio di biglietti della lotteria. «Abbiamo saputo in mattinata leggendo Il Messaggero online - racconta Giulia -. Io e mia madre Maria Grazia siamo molto contente perché è la prima volta che ci succede una cosa del genere, un po' il coronamento della storia della nostra piccola ma storica attività». È il classico negozietto di paese in cui puoi comprare di tutto, aperto da oltre quarant'anni, il primo e per tanti anni unico tabacchi-alimentari della bomboniera dei Monti Simbruini, che porta allo sciistico Campo Staffi.

NELLA VALLE DEI SANTI

Altri ventimila euro sono stati vinti nella Valle dei Santi, nuovamente al Cristian Bar di Ausonia, già a segno nel 2019. Di tagliandi quest'anno ne sono stati venduti più o meno trecento. «Sono finiti prima di Natale, comprati tanto dalla clientela locale che da quella di passaggio lungo questa strada a scorrimento veloce - fa sapere Cristian Nomisi, proprietario del bar lungo la Regionale 630 -. Siamo stati baciati dalla fortuna anche quattro anni fa, sempre con un premio da ventimila euro, e pare proprio che la Lotteria Italia ci voglia bene. Spero che sia di buon auspicio per il 2023, dopo tanti sacrifici negli anni delle chiusure per Covid».

Il Lazio resta la regione in cui si sono venduti più biglietti della Lotteria Italia, oltre un milione, ma sono calate le vendite. Nella provincia di Frosinone se ne sono registrate 118.640, il nove percento in meno dell'anno prima.