In tempo di pandemia con forti aumenti del costo dell’energia c’è una azienda leader del suo settore che assume. È la Abb Sace di Frosinone che, in questi giorni, con contratto di apprendistato ha assunto 50 persone. Fanno parte di un accordo firmato da Cgil, Cisl e Uil del settore metalmeccanico il 4 febbraio 2020 che prevedeva in tre anni l’assunzione di 133 dipendenti. Cosa che è avvenuta appunto con contratti di apprendistato. Una eccezione nel settore metalmeccanico che in Ciociaria è in forte sofferenza complice la crisi dell’automotive legata soprattutto alla produzione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, l’aumento come detto del costo dell’energia e, non da ultimo e meno importante, la mancanza di materie prime (microchip). Per non parlare della pandemia che negli ultimi due anni ha messo a dura prova aziende e lavoratori del settore.



Restando in Ciociaria, i 1000 disoccupati di Vertenza Frusinate che sono beneficiari della mobilità in deroga sono rimasti senza il sostegno dallo scorso 2 gennaio. Ieri, intanto, il governo ha stanziato 19 milioni di euro per mobilità e cassa integrazione in deroga 2022 per il Lazio: manca, però, ancora l’accordo per la ripartizione degli ammortizzatori sociali. Ma il fatto per il quale gli ex lavoratori lanciano accuse al governo è la mancanza dei fondi necessari per il pagamento degli arretrati da febbraio 2021 a novembre 2021. Mancherebbero le coperture necessarie. In pratica non dovevano subire la decurtazione del 40% sull’assegno mensile. Cosa che, invece, è avvenuta. Ora sono sul piede di guerra. La grande maggioranza delle fabbriche metalmeccaniche negli ultimi due anni ha fatto ricorso alla cassa integrazione o agli ammortizzatori per Covid o come nel caso della Valeo di Ferentino ai contratti di solidarietà, ovvero lavorare meno, ma lavorare tutti. Qualche azienda legata sempre al comparto auto ha dovuto anche licenziare. Abb Sace, invece, non ha fatto ricorso a nessuna forma straordinaria di aiuto, anzi non ha conosciuto mai la crisi. Lo stabilimento di Frosinone (ex Sace Sud fino alla fine degli anni ’80) è sede della produzione di prodotti e sistemi di bassa tensione (max 1000 V). E’ il più importante stabilimento a livello globale della Business Line Smart Power Electrification Business del Gruppo Abb.

Le 50 assunzioni di questi giorni sono considerate un risultato eccezionale dalla Fim Cisl ciociara capitanata da Mirko Marsella e dalla sua segreteria composta da Giuseppe Calcagni e dagli operatori Mauro Greci, Francesco Esposito e Antonio Palombo. Alla fine 2022 sindacati ed azienda potrebbero ritrovarsi in un tavolo di trattativa per ulteriori valutazioni su nuove assunzioni per il 2023 qualora le condizioni dovessero permetterlo.

Em. P.