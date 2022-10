Martedì 25 Ottobre 2022, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 10:22



Una nuova veste per il quartiere di Selva Piana, a Frosinone. Sono stati aggiudicati i lavori per tre importanti cantieri. Gli interventi saranno finanziati con il pacchetto di fondi ministeriali (circa 1,9 milioni di euro) ottenuti dalla precedente amministrazione comunale direttamente dal Governo e che verranno impiegati per la viabilità, delle strutture sportive, del verde pubblico, per la realizzazione del terzo teatro cittadino e per il rifacimento de centro anziani. «Un intervento a 360 gradi che consentirà di riqualificare un importante quartiere della città dotandolo di servizi funzionali ed adeguati alle necessità dei cittadini spiega soddisfatto l'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Retrosi Tutti gli interventi, ciascuno nel proprio ambito, sono volti a migliorare la qualità della socialità, dell'intrattenimento e della cultura della zona. A breve consegneremo le aree e dall'inizio di novembre partiranno i primi interventi».

«È solo un primo passo per la riqualificazione di un quadrante cittadino molto popoloso - aggiunge il sindaco Riccardo Mastrangeli -. La realizzazione di un nuovo teatro non è rivolto solo ai residenti del quartiere, ma a tutta la città e consentirà di elevare l'offerta culturale. Inoltre ci sarà spazio anche per un'area dedicata agli animali domestici per realizzare un percorso di riabilitazione e supporto psicologico alle persone in difficoltà».

LA PRIMA FASE

Il primo intervento riguarda la riqualificazione dell'area di Corso Francia dove verranno rifatti i giardini pubblici, il campo di calcio ad otto attiguo alla chiesa Santa Maria Goretti. Verranno realizzate anche le tribune per gli spettatori. Previsti interventi anche sulla viabilità con una riqualificazione delle strade e la realizzazione di una nuova pista ciclabile che si andrà ad integrarsi con quelle già esistenti nel quartiere. L'impresa che si è aggiudicata i lavori è la Cosif di Veroli. Dopo anni di degrado ed abbandono questo angolo di città molto frequentato da anziani e ragazzi si accinge a nuova vita.

L'AUDITORIUM

Per quanto concerne il Colapietro, l'auditorium di via Grappelli subirà interventi di riqualificazione per 246 mila euro. Prevista anche la realizzazione di tribune mobili a scomparsa in base agli eventi ed alle necessità del momento. Ad aggiudicarsi l'opera la ditta Global srl di Sora. Dopo il Nestor e il costruendo Vittoria, il Colapietro diverrà, di fatto, il terzo teatro cittadino potendo ospitare diversi eventi culturali e teatrali grazie ad un'acustica che verrà migliorata.

IL CENTRO ANZIANI

Una manutenzione straordinaria riguarderà anche il centro anziani di via Portogallo che, dopo anni, di attesa, si rifarà il look sia internamente che esternamente. Nei locali adibiti a centro sociale per anziani verranno realizzati una serie di progetti già finanziati: 70 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un laboratorio di arti e mestieri; 90 mila euro per la realizzazione di un centro di ascolto per la famiglia; 25mila euro per progetti teatrali, stessa cifra per la creazione di una scuola di murales; 50mila euro per il progetto Pet Terapy che prevede la cura di alcune patologie di natura anche psicologica attraverso un rapporto diretto con gli animali, 30 mila euro per la promozione di attività sportive e ludiche rivolte ai ragazzi disabili.