Sabato 26 Febbraio 2022, 07:20

Una nuova area destinata alla socializzazione nel quartiere Cavoni. In questi giorni il Comune di Frosinone sta portando avanti diversi interventi necessari per dare alla cittadinanza un nuovo spazio attrezzato e all’aperto, destinato allo svago e alla socialità dei residenti di uno dei quartieri più popolosi della città. L’area è quella posta proprio all’altezza della rotatoria tra viale Madrid, via Baden Powell e che costeggia viale Amsterdam. In quel punto, per molto tempo, a farla da padrone sono stati i rovi e le sterpaglie. Più volte i residenti e le varie realtà del quartiere avevano invocato interventi da parte dell’Amministrazione per ripristinare il decoro.



Ora già da qualche giorno sono partiti gli interventi di pulizia e di bonifica dell’area. Ieri, tra l’altro, sul terreno era al lavoro un escavatore. L’obiettivo è quello di livellare tutta la terra per poi posizionare sul luogo diversi tavoli, cinque o sei, e sedie, dando quindi ai cittadini uno spazio per stare all’aria aperta e svagarsi. In futuro, poi, se ci sarà interesse anche delle realtà civiche, l’Ente non esclude la possibilità di creare nel punto anche degli orti urbani. Nella parte, poi, più limitrofa alla rotatoria, verrà anche rifatta la staccionata in legno e si sta valutando se posizionare anche in quel punto alcuni tavoli. E i tempi? Se gli interventi di sistemazione del terreno saranno terminati in questi giorni, già dalla settimana prossima potranno essere montati tutti i tavoli e le sedie. E cosa ne pensano i cittadini? «Sono molto contenta di questa novità – commenta Silvana, una residente della zona . Qui nella zona Cavoni non abbiamo nulla. Avere un parco, seppur piccolino, dove poterci riunire, mi rende molto soddisfatta. Se ricrescerà l’erba, sarà bellissimo». Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda Luigi, un altro abitante: «È un’ottima notizia per il quartiere, visto che per tanto tempo qui ci sono stati solo sterpaglie e rovi. Se faranno questo piccolo parco è una bella cosa».

Dello stesso parere Roberto, un altro residente: «Quasi non ci credo. Ero abituato a vedere qui solo rovi. Speriamo che sia utilizzato come parco e, soprattutto, non venga rovinato dagli incivili». Molto più duro e polemico, invece, Luciano Bragaglia di “Frosinone Bella e Brutta”: «Certe cose che vengono fatte quando le elezioni si avvicinano danno fastidio. Soprattutto considerando che, nel 2014, come associazione avevamo proposto al Comune l’affidamento di quel terreno per trasformarlo in un orto pubblico del quartiere, senza scopo di lucro, presentando anche una raccolta firme. Invece, niente». Mario Cerroni, presidente del comitato di quartiere “Insieme Cavoni”, dichiara: «Di per sé questa iniziativa del Comune è buona. Però, come Comitato suggeriamo anche l’installazione nell’area di centraline per monitorare il grado di inquinamento e, conseguentemente, conoscere la condizione dello smog nell’area e, quindi, decidere in base a questo se utilizzare o meno l’area. Infine – conclude - magari l’Ente poteva mettere qualche cartello, come si fa in genere nei cantieri, per avvertire i residenti di questa iniziativa».



Molto soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Retrosi: «L’intervento – spiega - nasce dall’input del consigliere Guglielmi. Nel prossimo futuro il quartiere Cavoni godrà di due ulteriori aree verdi, non utilizzate in precedenza. Con queste nuove installazioni si compirà un altro piccolo passo in avanti verso il completamento della riqualificazione che dovrà vedere necessariamente la collaborazione con cittadini e associazioni, che si sono rese disponibili nel prendersene cura in accordo con il Comune».

Ma. Fe.