I bambini rifugiati ucraini ospiti a Isola del Liri non pagheranno le rette scolastiche. Lo ha deciso ieri la giunta comunale che è tornata a riunirsi per deliberare sull’importante questione. L’atto dispone in via d’urgenza l’esenzione totale dal pagamento delle tariffe dei servizi scolastici di refezione e trasporto per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado fuggiti dall’Ucraina a causa dello scoppio della guerra e accolti nel territorio comunale. L’esenzione varrà fino a fine anno scolastico, ma la giunta del sindaco Massimiliano Quadrini ha già disposto la proroga dell’esonero nel caso in cui “dovessero permanere le necessità di mantenimento delle agevolazioni”.

Attualmente sono una decina i bambini ospiti a Isola del Liri e altri potrebbero arrivare a breve: il Comune, sotto il coordinamento della Prefettura e unitamente all’Aipes, ha messo a disposizione una serie di alloggi per le famiglie arrivate da qualche giorno in città.



ALLOGGI

Proprio di alloggi si è discusso nel corso della Giunta di lunedì pomeriggio. In particolare quelli in via di realizzazione in via Garibaldi dove da anni l’Ente di via San Giuseppe sta tentando di recuperare un vecchio edificio che dovrebbe ospitare 13 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Con il deliberato numero 51 la Giunta ha disposto la risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice che nel 2017 si aggiudicò i lavori. Questi non sono mai stati consegnati nonostante il verbale di consegna iniziale prevedeva l’ultimazione dei lavori per il giorno 8 aprile 2018. Negli ultimi anni ci ha provato il Comune a trovare un accordo con la ditta ma questa, in base agli atti, non si è resa disponibile a portare a termine l’opera. Così lunedì scorso la Giunta ha deciso di rescindere il contratto.

Contestualmente la Giunta ha prodotto una ulteriore delibera per chiedere alla Regione altri fondi. Nel 2009, infatti, il Comune di Isola del Liri era già stato ammesso ad un finanziamento, per un importo di 1.806.890,73 euro, danari che oggi non risultano sufficienti per completare i lavori.

«Il contributo concesso – si legge nel deliberato 50 - non è sufficiente a effettuare tutti i lavori occorrenti a rendere i 13 alloggi abitabili ma occorrono ulteriori fondi per completare le finiture degli stessi nonché per realizzare un ascensore atto a collegare i vari piani». Così sono stati chiesti altri 500mila euro, importo che è stato calcolato in base ad una relazione tecnica messa a punto dagli uffici comunali che è ora all’attenzione degli uffici regionali.