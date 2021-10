Sabato 23 Ottobre 2021, 08:10

Sangue e paura ieri pomeriggio ad Isola del Liri, in via Tavernanuova, a poche decine di metri dal bivio per l’ex ospedale. Un uomo che lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata. Una scena raccapricciante, il pensionato era riverso a terra. L’uomo, classe 1943, residente ad Isola del Liri, versa in gravi condizioni al SS. Trinità di Sora, dove è stato trasferito dal personale del 118 subito dopo. La sua prognosi, almeno fino a ieri sera, era riservata: si dovrà attendere la nottata per saper se ci saranno miglioramenti. L’incidente è avvenuto davanti al campo di calcetto del circolo dei fiori.

L’uomo stava attraversando dal campo verso i negozi che sono di fronte, quando un Fiat Dablò furgonato di colore bianco lo ha preso in pieno. E’ rimasto fermo immobile sull’asfalto. Il conducente del mezzo, un 51enne di Atina, si è subito fermato per prestare soccorso, ma a sua volta ha avuto un malore. L’uomo investito era a terra immobile, respirava a fatica, ma era vivo. Sul posto nel giro di un paio di minuti sono giunti i sanitari del vicino presidio ospedaliero che hanno stabilizzato l’uomo e dopo una decina di minuti sono partiti alla volta del nosocomio sorano. Sul luogo del sinistro i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sora che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. Il traffico si è paralizzato per più di un’ora. La strada di Tavernanuova collega Isola del Liri da un lato verso Sora, dall’altro scende nella parte bassa della città delle cascate. Il traffico è andato completamente in tilt a salire ed a scendere.

Gia. Piz .