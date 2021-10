Castelliri, infortunio sul lavoro: ferito un operaio

Sabato 23 Ottobre 2021, 00:25

Il disco del suo flex si spezza e lo ferisce al capo ed atterra l’eliambulanza. Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente occorso ad un operaio di 55 anni di una ditta edile di Boville, che stava effettuando dei lavori all’interno di uno stabilimento nella zona industriale di Castelliri. L’operaio ferito è di una ditta esterna e stava effettuando opere di manutenzione.

Immediati sono scattati i soccorsi, perdeva molto sangue e la scena dell’incidente non lasciava presagire nulla di buono ai sanitari intervenuti sul posto. Per tale motivo si allertava l’eliambulanza, che pochi minuti dopo era sul posto. Immediato il trasferimento dell’operaio di 55 anni al San Camillo di Roma, da dove, fortunatamente, giungevano notizie rassicuranti. L’uomo ha iniziato a stare meglio e nessuna prognosi da sciogliere, non era in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Isola del Liri, coordinati dal luogotenente Vincenzo Alaia, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito per stabilire la dinamica dell’infortunio sul lavoro.

Gia. Piz.