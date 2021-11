Giovedì 11 Novembre 2021, 09:10

Cade da una pianta mentre raccoglie le olive, sessantaquattrenne di Castelliri elitrasportato a Roma. L’incidente, il secondo in poco più di ventiquattro ore, si è verificato nelle campagne di Monte San Giovanni Campano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

L’altro ieri la stessa sorte era toccata a una sessantenne di Boville Ernica.

Il grave infortunio agricolo si è verificato verso le 16 di ieri nella frazione di Chiaiamari. L’uomo, che risiede a Porrino, stava facendo la raccolta delle olive in un terreno di famiglia quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Immediatamente le altre persone presenti hanno allertato i soccorsi sanitari. Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente portate un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Il personale medico dopo aver preso in cura l’uomo e valutato la situazione ne ha deciso il trasporto in eliambulanza. Il velivolo di soccorso è stato fatto atterrare su una strada nelle vicinanze. Il sessantaquattrenne, che durante le operazioni di soccorso è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato al policlinico Tor Vergata di Roma ma non sarebbe in pericolo di vita. Lamentava forti dolori alla schiena. A Porrino sono arrivati con una pattuglia anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Graziani. I militari dell’Arma si sono occupati di agevolare l’intervento dell’elisoccorso bloccando il traffico lungo la provinciale su cui è atterrato l’elicottero ma hanno anche svolto le prime indagini per accertare l’accaduto.

L’altro ieri a Boville Ernica a una sessantenne era toccata la stessa sorte: in quel caso la donna si trovava su una scala a pioli che era scivolata facendo balzare la malcapitata su una recinzione in metallo. Elitrasportata al policlinico Agostino Gemelli di Roma è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico. Ieri pomeriggio a Chiaiamari l’altro caso grave.

Ma. Pa.