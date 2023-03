Incidente stradale all’ora di pranzo nei pressi di Vico nel Lazio. Le due auto coinvolte, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate all’altezza di un incrocio.

Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Sono intervenuti i mezzi dell’Ares 118 per i soccorsi e per il trasporto in ospedale. E' avvenuto domenica.