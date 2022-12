Mercoledì 21 Dicembre 2022, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 09:20



Pensionato morto a causa di un incidente in autostrada nel territorio tra Anagni e Frosinone, fissato per il 2 gennaio prossimo l'esame autoptico sulla salma. La procura ha dato incarico al medico legale Enza Liviero, di effettuare l'autopsia mentre l'esame cinematico è stato affidato all'ingegnere Fabrizio Ceramponi. Gli avvocati Giuseppe Lo Vecchio ed Alessia Turriziani, che stanno rappresentando l'indagato, hanno incaricato invece il consulente Marco Colagrossi. Intanto proseguono le indagini per rintracciare il conducente del Tir che il 25 ottobre scorso dopo aver agganciato la Peugeot su cui viaggiava la vittima insieme ai due fratelli si era allontanato senza nemmeno prestare soccorso. Purtroppo il conducente del mezzo pesante non è stato identificato perché le telecamere in quel tratto di arteria non risultavano attive.

I difensori del conducente della vettura, un uomo di 65 anni indagato adesso per lesioni gravi, hanno lanciato un appello che se raccolto potrebbe cambiare completamente la posizione del loro assistito: se qualcuno quel giorno si trovava a transitare dove è avvenuto l'incidente ed ha visto la scena di quell'agganciamento, può rivolgersi direttamente a loro o agli agenti della polizia stradale di Frosinone. Al momento non si esclude che l'indagato possa essere incriminato per omicidio stradale. Il danno e la beffa.

LA RICOSTRUZIONE

Quel giorno la vittima, primogenito di tre figli, si trovava in macchina insieme ai due fratelli che lo avevano accompagnato in un ospedale romano perché doveva sottoporsi ad una visita medica. Ma proprio mentre stavano rientrando a casa al km 807,8 dell'A1 erano stati agganciati da un Tir che aveva scaraventato la vettura sul New jersey. La macchina che trasportata dal Camion aveva preso velocità si è ribaltata più volte sull'asfalto. Purtroppo non è stato possibile identificare il conducente del mezzo pesante in quanto le telecamere installate su quel tratto di arteria non erano attive. A seguito di quell'incidente i tre fratelli sono stati soccorsi da una ambulanza del 118. Ad avere la peggio il pensionato di 72 anni che data la gravità delle sue condizioni era stato trasportato in eliambulanza presso il policlinico Gemelli della capitale. Gli altri due fratelli, invece, presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, per avere riportato ferite molto lievi. A distanza di un mese è arrivata la terribile notizia, l'uomo purtroppo è deceduto. Al momento il magistrato Alfonso Coletta titolare dell'inchiesta sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per poter accertare se la morte è stata causata dalle lesioni provocate dall'incidente o se invece il decesso possa essere sopraggiunto a seguito della patologia che l'uomo stava combattendo da tempo.