Lunedì 5 Dicembre 2022, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09:59



Schianto fatale nella tarda serata di ieri a Veroli, la vittima è Sabrina MInutillo, una ragazza di 34 anni del luogo. Era alla guida di una Fiat Panda vecchio modello quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Sora si è schiantata contro un muretto a lato strada.

Il tragico incidente si è verificato poco prima delle 21:30 lungo il rettilineo di via Currivè, la strada provinciale che dal bivio della mostra conduce a Santa Francesca e a Santa Maria Amaseno. L’utilitaria di cui era alla guida è andata completamente distrutta e nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118 giunti sul posto insieme ai poliziotti della stradale. Nell’incidente non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.