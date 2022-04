Arpino, paura per una ragazza finita con l'auto in un fossato

Pasqua di paura per una ragazza, finita con l'auto in una scarpata.

Nella notte tra domenica e lunedì sì è verificato un terribile incidente stradale in località Parata, nell’immediata periferia di Arpino. Una giovane donna è uscita miracolosamente incolume dall’abitacolo della sua utilitaria dopo essere letteralmente volata in un fossato.

La ragazza stava rientrando a casa, sulle colline del paese, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura precipitando di sotto dopo un salto di circa tre metri. L’auto si è ribaltata. Sono stati attimi di terrore, minuti interminabili nei quali però è riuscita a mantenere il sangue freddo e, afferrando il telefonino, a chiedere aiuto a dei conoscenti. Da sola è uscita dall’abitacolo, completamente illesa: un miracolo. Il veicolo – una Nissan Micra – è stato poi recuperato.