Un’automobile si è ribaltata più volte per poi finire la propria corsa in un prato. Tanta paura per i cinque giovani che erano a bordo. Quattro di loro sono finiti in ospedale.

L’incidente si è verificato nella tarda serata dell’altro ieri a Monte San Giovanni Campano.

Erano circa le 21 quando una berlina di colore scuro stava viaggiando lungo la strada provinciale Chiaiamari-Colli. All’altezza di una curva, per motivi ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo della macchina che è finita fuori strada per poi rovesciarsi diverse volte su se stessa fino a fermarsi capovolta.

Fortunatamente i ragazzi che erano a bordo sono riusciti a liberarsi da soli dalle lamiere contorte e a chiedere aiuto ai passanti.

I SOCCORSI

Sul luogo dell’incidente sono intervenute subito due ambulanze del 118 che hanno condotto i feriti presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora.

Due di loro hanno riportato lesioni al volto. Sono stati tutti dimessi nel pomeriggio di ieri. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri per i rilievi e una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza quel che era rimasto della berlina.

