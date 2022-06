Frosinone, sicurezza stradale: convenzione per un progetto rivolto ai giovani

E' stata firmata la convenzione tra il Comune di Frosinone (in partnership con la Asl) e la Presidenza del Consiglio dei ministri per il progetto “Menti attive tra creatività e innovazione”. «Riguarda le attività di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e sostanze stupefacenti» spiegano dagli uffici di palazzo Munari in una nota. L'ente municipale è risultato beneficiario di un contributo di 349.840,47 euro.

Nel progetto, redatto dall’amministrazione Ottaviani mediate l'assessorato alla Polizia locale coordinato da Elisabetta Tozzi, «particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione e non alla mera repressione del fenomeno, che negli ultimi anni ha toccato le fasce più giovani della popolazione».

«“Menti attive tra creatività e innovazione”, della durata di un anno, intende realizzare attività di formazione ed educazione alla salute in presenza o via web per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale; iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani tra i 18 e i 25 anni in collaborazione con le scuola guida del territorio, oltre che di promozione della sicurezza sulla strada. Previste attività di Peer education attraverso le testimonianze dei propri pari; progetti di approfondimento realizzati direttamente dagli studenti per incentivare l’adozione di stile di vita sani e attività di formazione a livello normativo, insieme a workshop cinematografici, manifestazioni contro la droga, realizzazione di siti web nell’ambito della diffusione delle informazioni per la prevenzione dalle dipendenze, campagne social, eventi di risonanza regionale e nazionale (concerti, fiere, avvenimenti sportivi)». E' quanto comunicato dal Comune in una nota.