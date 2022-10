Frosinone, a "Cittadella cielo" 500 giovani dalla Germania accompagnati dal vescovo Hegge

Dalla Germania in Ciociaria per vivere un momento di fede, testimonianza e preghiera. Ben 500 giovani provenienti dalla città di Colonia sono arrivati a Frosinone con destinazione la “Cittadella cielo”, sede internazionale della Comunità pontificia Nuovi orizzonti, luogo di preghiera e casa di accoglienza per i più fragili.

I giovani, accompagnati dal vescovo ausiliare di Munster, Christoph Hegge, teologo di fama mondiale e amico della comunità Nuovi orizzonti, hanno condiviso insieme ai ragazzi e alle ragazze della “Cittadella” una giornata di fede profonda, attraverso la preghiera, la musica e alcune testimonianze.