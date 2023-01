Frosinone, tenta di spaccare la vetrina con un tombino: il colpo al bar sfuma

Allarme criminalità nel capoluogo ciociaro. Dopo la famiglia di Arnara che l'altro giorno si è trovata faccia a faccia con i ladri, la scorsa notte i malviventi hanno tentato di mettere a segno un colpo presso il bar "il quadrifoglio" in via Gaeta, a Frosinone. E se il colpo non è riuscito è stato soltanto perché ha resistito la vetrina antisfondamento. Nonostante sia andata in frantumi non ha permesso al ladro di accedere all'interno del locale.

Dai fotogrammi estrapolati dall'impianto di videosorveglianza si vede un uomo con cappello e sciarpa che prende un tombino dal marciapiede e con questo comincia a colpire la vetrina numerose volte. È questa la seconda volta che il bar viene visitato dai ladri. Precedentemente i malviventi erano riusciti a penetrare all'interno trafugando merce e denaro. Amareggiato il titolare dell'esercizio pubblico chiede maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine perché soprattutto i commercianti sovente si trovano sotto scacco dai ladri.