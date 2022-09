Frosinone, a Fumone trasporto scolastico meno caro: ribassato il costo dell'abbonamento

Il Comune di Fumone ha deciso di applicare il taglio dei costi dell'abbonamento per il trasporto scolastico. E' quanto hanno annunciato, in una nota, dal Municipio del paese.

«Grazie ad un intervento dell’amministrazione Campoli, infatti, la spesa per il trasporto pubblico, che comprende la scuola primaria e quella secondaria, sarà inferiore rispetto agli anni precedenti» si legge in una nota.

«Viviamo tempi particolarmente difficili - ha spiegato il sindaco Matteo Campoli - e compito delle istituzioni è quello di essere vicini alle famiglie e ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Tra caro energia, inflazione, difficoltà economiche e occupazionali aggravate dalla pandemia, abbiamo deciso di dare un segnale ai nostri concittadini intervenendo sul taglio dei costi per il trasporto pubblico. Un piccolo passo, certo, ma un provvedimento che ho fortemente voluto per rispettare un punto del mio programma e per far percepire la vicinanza dell’amministrazione a tutta la comunità. Voglio ringraziare pubblicamente la mia maggioranza e tutto il personale comunale per il raggiungimento di questo risultato. Ora - conclude Campoli - proseguiamo verso altri obiettivi con il solo scopo di essere vicini alle istanze delle persone”.