Venerdì 18 Novembre 2022, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 10:20



Cinquanta anni. Tanti ce ne sono voluti per dotare Fiuggi di un polo congressuale per i grandi eventi. Non è l'edificio faraonico e dai costi proibitivi pensato inizialmente dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava ma possiede le potenzialità per collocare Fiuggi tra le mete congressuali più ambite e gettonate del Lazio. Ultimato l'iter amministrativo, si pensa di inaugurarlo a dicembre per avviare l'attività i primi mesi del 2023. Dopo un breve periodo iniziale a gestione diretta per valutarne costi e ricavi, il Comune di Fiuggi procederà a un bando per affidarne la gestione. Mercoledì scorso intanto c'è stata la firma degli atti di consegna dell'opera conclusa. Erano presenti i rappresentanti l'impresa che ha eseguito i lavori, la Edinfra srl di Livorno, il sindaco Alioska Baccarini, l'assessore ai lavori pubblici Marco Fiorini, oltre ai progettisti dello Studio Valle Progettazioni di Roma di Roma e i colleghi dello Studio Workshop7 di Fiuggi.

LE CARATTERISTICHE

La struttura polivalente, pensata per ospitare congressi ed eventi dai grandi numeri, sorge all'ingresso di Fiuggi fonte, nell'area dell'ex campo sportivo, a due passi dalle Terme di Bonifacio VIII, dalla storica piazza Spada, dalle strade dello shopping e da numerose strutture alberghiere. Acciaio, vetro e legno lamellare sono i materiali impiegati per costruire l'edificio, di 2200 mq coperti, con una disponibilità di 1800 posti. Originale la copertura della struttura che è stata concepita come un tetto verde in grado di ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'inserimento nel contesto urbano, abbattere i costi di gestione grazie a un miglior isolamento termico degli ambienti sottostanti.

«Questo atto finale rappresenta un lungo percorso arrivato finalmente alla conclusione - commenta il sindaco - Appena insediato nel giugno 2018 ho trovato una situazione in cui la società incaricata della realizzazione era entrata in una procedura concorsuale (fallimentare) e l'amministrazione con estrema lucidità ha risolto le varie problematiche giuridiche e tecniche che si erano venute a creare, consegnando alla città un'opera tanto attesa. Nella realizzazione del Palacongressi abbiamo deciso di investire circa 1 milione e 200mila euro di fondi comunali anche per le implementazioni impiantistiche, oltre al finanziamento regionale».

L'IDEA NEGLI ANNI SETTANTA

Il sogno di un palacongressi nasce in pieno boom turistico, tra i 1972 e il 1976. Ne 1994 Paolo Portoghesi e Santiago Calatrava Valls risposero all'invito del Comune a presentare delle proposte di fattibilità per la realizzazione del complesso congressuale. Fu scelto il progetto di Calatrava ma il costo della prima proposta sfiorava i 100 miliardi di lire. La gara per la costruzione della struttura che ha visto la luce ora risale al 2005, il finanziamento regionale è del 2006. Nel 2008 venne affidata la nuova progettazione allo Studio Valle di Roma in compartecipazione con Studio Workshop7, team composto da giovani progettisti fiuggini. La realizzazione fu affidata all'impresa C.I.C. Soc. Coop.di Livorno. Per avviare la fase dei lavori sono stati necessari cinque anni nei quali è stata scelta anche l'area. Nel corso dei lavori, proseguiti in seguito dall'Impresa Edinfra srl di Livorno, sono sorte altre complicazioni di natura tecnica, urbanistica ed economica ma, due giorni fa, il Palacongressi di Fiuggi ha visto finalmente la luce.