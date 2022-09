Martedì 6 Settembre 2022, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 11:26

Privatizzazione Atf, aggiudicazione provvisoria della gara all’unica cordata rimasta. Ieri, con l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica è stato compiuto il penultimo passo del Comune di Fiuggi verso la valorizzazione/cessione delle quote azionarie della partecipata Acqua & Terme Fiuggi Spa tramite procedura di gara.

L’offerta è stata presentata dalla cordata di imprenditori guidata dal vicepresidente di Confindustria e presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe, con il presidente della Saxa Gres, Francesco Borgomeo, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti e l’imprenditore Nicola Benedetto. Alle 12, secondo quanto riferito dal sindaco Alioska Baccarini, la commissione di gara, riunita in seduta pubblica ha proceduto all’apertura della busta telematica. La commissione era composta dal presidente, dottor Antonio Oricchio, magistrato in servizio dal 1984 e consigliere di Cassazione dal 2013, da Sandro Bartolini, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Frosinone e da Maria Assunta Trinti, comandante della polizia locale di Fiuggi e responsabile dell’ufficio finanziario comunale.

Nel dare notizia dei lavori della commissione, il sindaco di Fiuggi ha sottolineato che «tutto (è andato) come auspicato, anche oltre le previsioni e i parametri dettati dall’amministrazione comunale. Oltre i progetti tecnici, ancora secretati per legge – ha reso noto Baccarini - sono stati offerti 40mila euro annui per la gestione del golf e ex centro Coni (lotto n.2), 5 milioni e 400mila euro per il lotto n.1 (impianto di imbottigliamento e fonti Bonifacio e Anticolana). L’aggiudicazione provvisoria alla nota cordata di imprenditori da parte della commissione – ha aggiunto il primo cittadino - sarà definitivamente formata e formalmente trasmessa nelle prossime ore al Rup del Comune di Fiuggi, l’ingegnere Roberto Ricci, e alla Regione per le valutazioni tecniche previste per legge». Baccarini si è pronunciato anche sulla chiusura della procedura di gara annunciando l’«aggiudicazione definitiva e stipula del contratto prima della fine dell’anno. Queste le indicazioni date – ha dichiarato Baccarini - e confidiamo nel fatto che verranno rispettate dagli uffici».

A proposito del passaggio decisivo di ieri il sindaco ha sottolineato che si tratta di «un altro importante tassello per il rilancio della nostra cittadina termale, che se nel 2018 appariva come una improbabile scommessa, oggi si è concretamente realizzata. Con l’impegno, le giuste competenze e tanta forza di volontà». Ora, dunque, in molti sperano in una ripresa economica e sociale della città legata alla nuova gestione imprenditoriale.