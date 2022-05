Fiuggi, una stagione tra alti e bassi: due strade per il futuro

L’Atletico Terme Fiuggi ha concluso al settimo posto il girone F di Serie D con 51 punti in 34 partite, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, con 43 gol fatti e 47 subiti. Un bel passo in avanti dopo la salvezza sofferta del campionato precedente, mentre quello del 2019-20 fu interrotto per l’esplosione della pandemia di Covid.

Quello della stagione appena finita è il miglior risultato dei tre anni di Serie D a Fiuggi dopo che la società dei fratelli Davide e Mario Ciaccia trasferì il titolo dell’Atletico SFF da Fiumicino in Ciociaria. Una posizione di classifica più che buona, anche se alla fine lascia un po’ di amaro in bocca ai termali, che ad inizio campionato erano arrivati fino al primo posto grazie ad una squadra costruita per vincere e ben guidata dalla panchina da mister Fabrizio Romondini, al suo esordio da capo allenatore dopo due anni da vice di Beppe Incocciati. Poi sono arrivati i problemi societari, legati alle vicende giudiziarie dei fratelli Ciaccia, che hanno visto molte cessioni eccellenti nel mercato invernale, con la squadra che ha cambiato letteralmente faccia, perdendo posizioni in classifica, ma rimanendo sempre all’interno della zona playoff, uscendone solo in extremis nelle ultime tre giornate, in cui la squadra ha avuto un netto calo, conquistando un solo punto. A fine partita la squadra, insieme allo staff tecnico, ha comunque festeggiato stringendosi in cerchio al centro del campo, consapevole che molto probabilmente sarà la fine di un ciclo cominciato tre anni fa.

Il futuro dell’Atletico, infatti, è ancora incerto. Di sicuro c’è il disimpegno della famiglia Ciaccia, che sarebbe impegnata in un paio di trattative: la cessione del club ad una cordata americana oppure la vendita del titolo di Serie D ad una società di Eccellenza. La prima soluzione sarebbe in uno stato avanzato, con un programma che vedrebbe Claudio Carelli (ex ds dello stesso Atletico in passato e del Ladispoli) come direttore sportivo e l’ex Roma Francesco Statuto (attualmente nei quadri tecnici della Lega nazionale dilettanti) come allenatore. In questo caso la squadra rimarrebbe a giocare a Fiuggi, anche se lo stadio “Capo I Prati” sarà oggetto di una ristrutturazione per poi ospitare gli allenamenti e le gare del settore giovanile del Frosinone e quindi sarebbe da condividere. Nel secondo caso, invece, il titolo sarebbe trasferito in altra città come avvenuto tre anni fa per l’Atletico stesso.

Per adesso, finito il campionato con l’ultima partita contro il Castelfidardo, tutto tace, ma prossimamente dovrebbero esserci novità ufficiali. Nel frattempo il calciomercato è già iniziato, con mister Fabrizio Romondini che, dopo l’ottima gestione di una stagione con molti problemi, pare avere molte richieste, non solo da squadre di Serie D, ma anche di serie C.