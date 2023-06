Frosinone, martedì festeggiamenti per i patroni: ecco il programma

Frosinone, ufficializzato il programma della festa patronale prevista per martedì.

“Con i festeggiamenti in onore dei santi patroni, Silverio e Ormisda, Frosinone celebra due figure di pace, valore di cui abbiamo bisogno specie in questi tempi difficili”. Ha esordito così il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, nel presentare il programma delle celebrazioni per martedì 20 giugno.

Alla conferenza erano presenti gli assessori Rossella Testa e Simona Geralico, il parroco don Paolo Cristiano (Unità pastorale del centro storico), che ha portato i saluti del vescovo Ambrogio Spreafico, e Mary Segneri, presentatrice dell’evento che vedrà protagonista l’amatissimo artista partenopeo Andrea Sannino.

Il programma religioso prevede martedì la celebrazione della santa messa in cattedrale alle 10 e della messa solenne alle 19 in piazzale Vittorio Veneto, presieduta dal vescovo Spreafico.

Seguirà la processione lungo le vie del centro storico. In piazza VI Dicembre sarà esposta la Torre della Pace dei santi patroni.

Proprio in piazza VI Dicembre appuntamento a partire dalle 21.30 con Mary Segneri. Alle 22 salirà sul palco Andrea Sannino per il suo Mosaico live tour 2023, ad ingresso gratuito.

Chiusura a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico.