Venerdì 23 Giugno 2023, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 10:07

Insegna ricoperta. L'azienda sta chiudendo? No, aspetta da un anno l'autorizzazione. Succede allo stabilimento della Marangoni di Ferentino. In questi giorni, transitando sulla via Morolense, nel tratto che conduce all'asse attrezzato, le lettere dell'insegna della fabbrica di pneumatici sono state ricoperte con delle buste.

I più hanno pensato al peggio, ossia che lo stabilimento, in cui lavorano circa 100 addetti, fosse stato chiuso o venduto. In passato si era parlato anche dell'interesse per il sito produttivo ciociaro da parte di una società brasiliana molto importante del settore. Per fortuna non è così. La realtà, come si dice, supera la fantasia. E ce vuole parecchia di fantasia per immaginare di cosa sia capace la burocrazia italiana. Stand a quanto si apprende dai sindacati, l'insegna è stata ricoperta perché l'azienda non è in possesso dei permessi che attende dalla bellezza di circa un anno. Proprio così, un anno. Regione Lazio e Comune, a quanto pare, non hanno ultimato ancora le procedure a distanza di tutti questi mesi. La Regione deve rilasciare il nulla osta al Comune che poi a sua volta può dare l'ok all'installazione. Per completare l'iter è stato richiesto anche il parere della società autostrade. Il Comune di Ferentino, quindi, nel frattempo ha intimato all'azienda di ricoprire l'insegna fino a quando non ci saranno le autorizzazioni. Anche per quella ci vuole un titolo edilizio con tutte le lungaggini che ne stanno conseguendo: oltre un anno.

Lo stabilimento rientra nel perimetro Sito d'interesse nazionale "Bacino del fiume Sacco". Il Sin è stato sempre indicato come causa dei ritardi nel rilascio dei permessi. Il caso più clamoroso è stato quello dell'industria farmaceutica Catalent di Anagni che ha deciso di spostare in Inghilterra gli investimenti sulla produzione dei vaccini a causa delle lungaggini nel rilascio dei permessi. Ma nella vicenda dell'insegna della Marangoni il Sin non c'entra nulla. Essendo infatti un'opera che non va ad intaccare il terreno o altre matrici ambientali, è prevista una procedura ordinaria come qualsiasi altro permesso edilizio. Ma questo non ha impedito di attendere un tempo spropositato per ottenere il permesso. L'insegna della Marangoni è stata installata a fine anni Settanta , ma nel frattempo le normative sono cambiate e quindi è stato necessario rifare la pratica daccapo.

Tanto è vero che il caso della Marangoni non sarebbe isolato. Altre aziende sono alle prese con gli stessi ritardi.