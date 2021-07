Sabato 17 Luglio 2021, 10:05

Massimo Cacciari chiude la seconda edizione del Festival della Filosofia di Veroli. L’appuntamento è stasera, alle 21.15, in piazza Salome, con la conferenza dell’illustre ospite sul tema “Che cosa è reale?” Massimo Cacciari si è laureato in filosofia presso l’Università di Padova nel 1967, è stato co-fondatore e co-direttore di alcune delle riviste che hanno segnato la vita politica, culturale e filosofica italiana tra gli anni ’60 e ’90 da “Angelus Novus” a “Contropiano”, da “Laboratorio politico” al “Centauro”, a “Paradosso”. Professore emerito di estetica presso l'Università di Venezia, deputato del Pci, è stato sindaco di Venezia dal 1993 al 2000.

Era previsto stasera ma, a causa delle avverse condizioni meteo, è stato posticipato al 26 luglio il concerto di Sergio Cammariere ospite del festival Atina Jazz.

Il secondo appuntamento con l’ottava edizione del Festival Nazionale dei Conservatori Città di Frosinone è riservato al Conservatorio “Licino Refice” di Frosinone. In piazzale Vittorio Veneto, stasera, alle 21.30, si esibiranno il trio Iadanza, Gianmarco Pipini al pianoforte solo e Radio Mowtown, con uno spazio per la lirica. Ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria (oggi dalle 9.30 alle 12.30).

Stasera, alle 21.15, al Teatro Vittorio Gasmann di Castro dei Volsci, va in scena Marco Falaguasta nella commedia "Neanche il tempo di piacersi..." con la regia di Tiziana Foschi. L’attore romano, che è anche l’autore del testo insieme a Alessandro Mancini e Tiziana Foschi (la regista), è il protagonista dello spettacolo tessuto intorno a un interessante confronto tra ieri e oggi, tra riflessioni e ricordi. Per assistere allo spettacolo le prenotazioni al numero 3388601331. Chiese aperte di sera ad Alatri.

Nella storica cornice del Castello dei Conti d’Aquino, che si erge sulla parte più alta del centro storico di Piedimonte San Germano, seconda giornata di "Castrum Pedemontis - il castello parlante", manifestazione di storia e cultura popolare all'insegna del Medioevo.

Domani, alle 18.30, a Rocca San Pietro, nel comune di Castro dei Volsci, si terrà la presentazione del libro "La strage e il miracolo" di Antonio Padellaro. Il libro ripercorre le ore del mancato attentato al boss di Cosa nostra, Gaspare Spatuzza , che avrebbe potuto cambiare la storia del nostro Paese.

La versione in braille del romanzo “L’invisibile filo dell’amore” della poetessa di Sora Rosalba Di Vona sarà presentata oggi, alle 18, nella “Sala V. Simoncelli”, presso la Biblioteca Comunale di Sora. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Sora, l’autrice parlerà del suo romanzo e di come desiderasse tradurlo in braille senza scopo di lucro sin dalla sua prima pubblicazione. Per l’Unione Ciechi di Sora porterà i suoi saluti Onorio Vozza. L’evento si chiuderà con la donazione del libro alla Biblioteca Comunale di Sora.

Diamo uno sguardo anche agli altri eventi. Al Bosco di Paliano non solo sport all’aria aperta e lunghe passeggiata nella quiete ed il fresco degli alberi secolari ma anche tanto relax e tranquillità. Oggi dalle 15.30 alle 17 “La palestra nel bosco”, un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura. E’ consigliata la prenotazione. Dalle 19.30 aperitivo e musica. Domani pomeriggio dimostrazione di falconeria. Oggi a S. Ambrogio sul Garigliano appuntamento con l'11ª edizione della Festa della Pizza Fritta.

An. Mag.