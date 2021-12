Sabato 18 Dicembre 2021, 07:25

La campagna elettorale è finita. I candidati alla Provincia sperano, mentre i partiti attendono le percentuali per capire in quali aree della Ciociaria sono più o meno forti. Non solo: sarà anche una partita interna ai singoli schieramenti, che potrebbe anche aprire la strada, in qualche caso, a prove di riassetto.

Lega e FdI si giocano la leadership nel centrodestra. È l’obiettivo di entrambi, che guarderanno anche al risultato di FI, che punta a risollevarsi. Arrivano alla contesta elettorale da soli, ciascuno con il proprio simbolo. Nel centrosinistra, invece, il confronto non è soltanto tutto in casa dem tra le due correnti. Il Pd corre da solo con una rosa di sette nomi; dall’altra parte ci sono i socialisti, che schierano Morelli e Cerrito nella lista “Provincia in Comune” del vicepresidente uscente Vacana. Senza contare l’incognita rappresentata dall’altra civica in lizza, il “Polo” messo su da Gianfranco Pizzutelli, che include esponenti di diversa ispirazione politica. Ancora una volta, come accaduto nel 2019, resta fuori dalla tornata, per scelta, il Movimento 5 Stelle.

LA TORNATA

Con queste premesse e con un grande carico di attesa, si apre la lunga giornata del voto per le elezioni provinciali. Sindaci e consiglieri dei 91 Comuni ciociari, dalle 8 alle 20, saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell’assise provinciale. Questa volta non ci saranno Municipi esclusi: nessuno, infatti, al momento è retto da un commissario, condizione in cui due anni fa si erano trovati Cassino, Arce e Villa Santo Stefano e per questo allora depennati dall’elettorato attivo. Ora sono tutti dentro la sfida a suffragio ristretto o indiretto, per effetto della riforma Delrio, dal momento che è riservata soltanto agli amministratori locali, gli unici a votare e a poter essere eletti. I cittadini saranno solo spettatori e molto probabilmente continueranno a esserlo alla luce della proposta contenuta in un recente disegno di legge che, per le Province, prevede una ridefinizione al rialzo delle funzioni e il ritorno della Giunta.



I NUMERI

Sono sei le liste in campo, quattro di partito e due civiche, e 49 i candidati all’assemblea di piazza Gramsci provenienti da 31 Comuni. Due degli aspiranti sono sindaci, Pittiglio (San Donato Val di Comino) e Cambone (Colle San Magno), gli altri sono consiglieri e assessori, tranne quelli con incarico esterno. I grandi elettori sono 1.147 (91 primi cittadini e 1.056 consiglieri). Dodici gli scranni da assegnare. Lo spoglio inizierà domani alle 10 e nel primo pomeriggio arriverà il verdetto. Tra poche ore, dunque, il presidente di piazza Gramsci, Antonio Pompeo (Pd), conoscerà la nuova composizione dell’assemblea e il peso delle forze con le quali amministrerà per un altro anno.

Il Pd nel 2019 aveva conquistato quattro seggi, la lista unitaria FdI e FI tre e la Lega due. Sei dei consiglieri uscenti inseguono la conferma: Vacana, Quadrini, ex presidente della XV Comunità montana, Maura, presidente uscente dell’assise, Guglielmi e le donne Carnevale e Furtivo. Diversi i derby sui territori, con Cassino e Sora che puntano a tornare sui banchi dell’aula. Il Comune di Frosinone è quello che schiera più candidati: sono sei, ma su sponde diverse. Si va alle urne con il sistema del voto ponderato che dà maggior peso ai centri con più abitanti fino a decrescere per quelli più piccoli: in sostanza quello espresso da un consigliere di Frosinone e Cassino equivale a 287 punti, quello di un amministratore dei 52 centri fino a tremila abitanti vale 30.