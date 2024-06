Venerdì 14 Giugno 2024, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 09:59

IL CONFRONTO

«Nessuna stampella all'amministrazione Mastrangeli». Stoppati sul nascere i rumours sul possibile appoggio esterno alla maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. L'ipotesi del soccorso di una parte del centrosinistra, in particolare del gruppo Polo Civico che fa riferimento a Gianfranco Pizzutelli e della lista Marini che porta il nome dell'ex sindaco Michele Marini, sono congelate. Le due liste, che avevano sostenuto la candidatura di Domenico Marzi, negli ultimi mesi si sono fatte notare per un'opposizione sempre più morbida, tanto da arrivare a garantire il numero legale o addirittura a votare progetti promossi dalla maggioranza. E alle ultime elezioni europee c'è stato anche un ulteriore "avvicinamento" visto che Gianfranco Pizzutelli ha sostenuto il candidato della Lega, Mario Abbruzzese.Un atteggiamento che più di qualcuno ha letto come un possibile "appoggio" esterno ma che oggi lo stesso leader del Polo Civico smentisce: «Questa ipotesi ad oggi non è fondata su alcun accordo pre-stabilito. Noi, in qualità di civici, stiamo all'opposizione e valutiamo delibera su delibera il da farsi. A volte si vota contro, altre a favore o ci si astiene in base alle proposte che arrivano in aula e agli interessi per la città. Il sostegno ad Abbruzzese? Alcuni del gruppo civico sono anche di estrazione politica di centro destra pertanto erano liberi di votare alle Europee come meglio ritenevano».Lo stesso Andrea Turriziani della lista Marini ha in più occasioni sostenuto pratiche provenienti dalla maggioranza e nell'ultimo consiglio comunale ha anche votato a favore di tre delibere inerenti i debiti fuori bilancio. Ma anche lui nega accordi: «Voto pratica per pratica per l'interesse della città».Intanto proseguono le consultazioni del sindaco per questa verifica di maggioranza dopo il voto delle Europee che ha visto, almeno sulla città di Frosinone, la netta affermazione nel centrodestra di Fratelli d'Italia, una crescita di Forza Italia ed un risultato deludente della Lega con Mario Abbruzzese. Per lui, oltre al deputato Nicola Ottaviani, si sono mobilitati il sindaco Riccardo Mastrangeli, il vice Antonio Scaccia, altri tre assessori nonché quasi metà maggioranza dei consiglieri di centrodestra. Eppure la Lega ha ottenuto solo poche preferenze in più del gruppo di Forza Italia che sosteneva la Chiusaroli, sostenuta non solo dai colleghi di partito ma anche da altri consiglieri di liste civiche. Un risultato elettorale che ha mutato gli equilibri politici e quindi accelerato la verifica interna alla maggioranza su richiesta di Forza Italia. In questi giorni Mastrangeli ha avviato la ricognizione parlando con i singoli consiglieri.Ha iniziato con quelli della lista Ottaviani, ieri è stata la volta di Fratelli D'Italia. Al momento il primo cittadino è abbottonato: «Solo dopo aver sentito tutti i consiglieri di maggioranza tirerò le somme», ha commentato ieri. Oggi sarà la volta del gruppo della lista che porta il suo nome dove però su tre consiglieri due fanno parte dei cosiddetti dissidenti: Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella. Domani incontrerà gli esponenti della lista Per Frosinone che fa capo al vice sindaco Antonio Scaccia quindi procederà con Lega, Forza Italia sino al consigliere Mauro Vicano. Obiettivo: darsi una contata e capire chi c'è a sostegno e chi no. Poi si procederà lungo una di queste direzioni: semplice rimpasto in giunta, azzeramento totale dell'esecutivo, allargamento ad alcune civiche di minoranza oppure scioglimento del consiglio e ritorno alle urne.