Mercoledì 21 Dicembre 2022, 09:50



È ufficiale: la sfida per la guida della Regione Lazio sarà tra l'assessore uscente alla Sanità, Alessio D'Amato (Pd), e l'ex capo della Croce Rossa, Francesco Rocca. Il primo per il centrosinistra, il secondo per il centrodestra. Si voterà a febbraio: dal verdetto delle urne uscirà il nome del governatore che subentrerà a Zingaretti, oggi parlamentare. L'ufficializzazione da parte della coalizione a guida FdI ha di fatto dato avvio alla contesa. E anche in Ciociaria i partiti hanno subito impresso un'accelerazione per decidere le candidature.

Per la provincia di Frosinone i seggi da assegnare sono quattro e la loro ripartizione dipenderà dallo schieramento che conquisterà il palazzo di via Della Pisana. Le liste, composte ciascuna da sei aspiranti consigliere, risponderanno al criterio della parità di genere: saranno formate da tre uomini e altrettante donne. Per la corsa alla Regione ci sono già le prime certezze e alcune ipotesi.

Per il Partito democratico il quadro è per metà definito: saranno in corsa l'uscente Sara Battisti, l'ex presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e a quanto pare il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi. Circola, inoltre, anche il nome del primo cittadino di Paliano, Domenico Alfieri. Il nodo è legato alle altre due figure femminili per chiudere la formazione.

In casa Fratelli d'Italia saranno della partita il consigliere provinciale Daniele Maura (dovrà lasciare piazza Gramsci in caso di elezione) e l'ex presidente di palazzo Iacobucci, Antonello Iannarilli. Quest'ultimo ha già fatto scattare la campagna elettorale. Sul tavolo anche le opzioni Gabriele Picano e Riccardo Roscia. Tutta aperta, invece, la partita per quanto riguarda le donne da schierare: le ipotesi che circolano riconducono al consigliere comunale di Pontecorvo Nadia Belli, alla collega del capoluogo Alessia Savo, al vicesindaco di Ceccano Federica Aceto e all'assessore di Arce Sara Petrucci.

Per la Lega, invece, tenterà la conferma l'uscente Pasquale Ciacciarelli: anche lui ha lanciato la propaganda affiggendo i primi manifesti. Nella lista del partito di Salvini potrebbe trovare posto anche il consigliere provinciale Andrea Amata, mentre per le caselle rosa ci sarebbero le opzioni Kristalia Rachele Papaevangeliu, assessore ad Alatri, e Maria Veronica Rossi, responsabile provinciale Lega giovani.

Nelle file del Terzo polo (Azione-Italia Viva), invece, sembra profilarsi la discesa nell'agone del sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini. Anche Forza Italia è alle prese con le designazioni.

Nel frattempo, oggi nel capoluogo arriverà Alessio D'Amato: sarà alle 18 all'hotel Memmina per un incontro organizzato dal Pd. «Sarà una bella occasione per un confronto sui programmi» ha spiegato il segretario provinciale dem, Luca Fantini.