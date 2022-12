Regione, Buschini lascia dopo la nomina all’Egato di Frosinone: entra Di Rollo ed è subito esordio

Alle Regionali del marzo 2018 era risultata quinta nella lista del Pd con 4.776 preferenze. L’anno successivo, alla tornata per le Comunali, è approdata nell’assise civica di Cassino, assumendone poi la carica di presidente. Ora è diventata consigliere regionale e lo resterà per due mesi, in attesa della sfida per il dopo Zingaretti, in programma a febbraio. È stata Barbara Di Rollo, infatti, a subentrare al dimissionario Mauro Buschini (Pd) nell’aula di via Della Pisana. È stato assegnato a lei il seggio lasciato libero dal neo presidente dell’Egato, l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

L’investitura per l’ultimo scampolo di legislatura (con la massima assemblea regionale già sciolta a novembre) c’è stata ieri mattina e Di Rollo ha già partecipato alla seduta regionale. Prima di lei, in ordine di consensi conquistati nel 2018, nella formazione dei dem si erano posizionati Marino Fardelli (5.861 voti) e Simone Costanzo (5.392). Il primo, però, da oltre un anno riveste il ruolo di difensore civico della Regione Lazio e ha così rinunciato allo scranno da attribuire, mentre il secondo è sindaco di Coreno Ausonio e, dunque, era incompatibile (avrebbe dovuto dimettersi). Per questo, dunque, come prima dei non eletti è toccato a Di Rollo prendere il posto di Buschini, che saluta la Pisana dopo due mandati consecutivi e dopo essere stato anche assessore all’Ambiente per circa due anni.

A Di Rollo, vicina alla corrente maggioritaria del Pd, quella guidata dal leader Francesco De Angelis, sono arrivati gli auguri di buon lavoro del segretario dem, Luca Fantini, e della consigliera regionale Sara Battisti. «Sono convinto che saprà portare un prezioso contributo, seppur in un lasso temporale limitato» ha spiegato Fantini. Gli fa eco Battisti, che, congratulandosi con Di Rollo, ne mette in risalto l’apporto «in termini di idee e passione per la politica».