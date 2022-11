Frosinone, presidenza della Provincia: nel centrodestra è rottura totale sull'ipotesi Mastrangeli

E' frattura totale nel centrodestra sul nome da schierare per la presidenza della Provincia di Frosinone. Dopo il passo del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, civico in quota Lega, che ieri ha sottoscritto la sua candidatura per la guida dell'ente di piazza Gramsci affermando «accetto di concorrere alla presidenza», è avvenuto lo strappo nel centrodestra.

Fratelli d'Italia, primo partito in Ciociaria, si è sfilato. In sostanza il gruppo della Meloni non è disposto ad appoggiare il primo cittadino del capoluogo, nonostante il forte sostegno assicurato dalla Lega. «L'opzione Mastrangeli è impraticabile» spiegano da FdI.

E' spaccatura. Tutto torna in discussione e riprende quota una soluzione cosiddetta trasversale, quella che al momento, insieme ad altre, starebbe valutando Fratelli d'Italia. Non sembra aver funzionato, dunque, la carta del profilo di “garanzia” giocata da Mastrangeli, almeno all'interno della coalizione a guida FdI.

Alle 18, invece, al teatro Manzoni è in programma il summit del centrosinistra. Su invito del sindaco di Cassino, Enzo Salera, si riuniranno diversi primi cittadini per fare il punto della situazione e sondare le ipotesi sui papabili da proporre per la guida della Provincia. Il tutto in attesa della direzione provinciale dei dem fissata per domenica.