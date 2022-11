Provincia, il sindaco di Frosinone per il dopo Pompeo. Mastrangeli: «Accetto di concorrere per la presidenza»

Contatti, incontri e trattative. Giorni intensi che, alla fine, hanno trovato uno sbocco. Dalla disponibilità a scendere in campo alla decisione di candidarsi il passo non è stato breve, ma ora è ufficiale: Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone, civico di centrodestra vicino alla Lega, nella tornata elettorale del 18 dicembre tenterà di salire sullo scranno più alto dell'amministrazione provinciale e di succedere così all'uscente Antonio Pompeo (Pd). L'annuncio è arrivato poco fa.

«Dopo la sollecitazione di tanti sindaci e amministratori, dell’intera provincia, accetto di concorrere alla presidenza dell’Amministrazione provinciale di Frosinone - ha dichiarato Mastrangeli -. Ho preso la decisione di proporre la mia candidatura anche perché, pur appartenendo alla sensibilità politica del centrodestra, sono tanti gli amministratori di tutte le estrazioni politiche e civiche che vedono in me, quale sindaco del capoluogo, una figura di garanzia, come già dimostrato nella Conferenza dei sindaci sulla sanità, dove sono in gioco decisioni che riguardano l’intero contesto amministrativo provinciale».

L'elezione del presidente della Provincia è in programma tra poco più di un mese e alle urne andranno soltanto gli amministratori comunali, sindaci e consiglieri.