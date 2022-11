Commissioni parlamentari, tutti i ruoli dei deputati ciociari. Ruspandini vicecapogruppo di FdI

Arrivano nomine e incarichi per i ciociari approdati sugli scranni del Parlamento. Dopo la nascita del governo Meloni, sono state varate le commissioni permanenti di Camera e Senato. Sono formate da più onorevoli, i quali si confrontano e prendono decisioni sugli argomenti da portare in aula, anche sui testi delle leggi da discutere. Ciascuna commissione è composta tenendo conto della proporzione dei gruppi politici.

Ieri, dunque, sono stati definiti tutti gli organi collegiali. Il deputato Massimo Ruspandini (FdI), già senatore, farà parte della Commissione trasporti. Non solo: è stato eletto vicecapogruppo del partito a Montecitorio. «Sono felice, ringrazio tutti i colleghi deputati che mi hanno scelto come loro rappresentante insieme agli onorevoli Antoniozzi e Gardini. Auguro buon lavoro al nuovo capogruppo, onorevole Foti». Poi Ruspandini ha aggiunto: «Sono sicuro che il gruppo parlamentare saprà lavorare in stretta sinergia con il governo, chiamato ad impegnarsi duramente come già sta facendo, in un momento così delicato, per il bene della nostra nazione».

L’ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, invece, parlamentare della Lega, è il nuovo segretario della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera. «È un onore - ha dichiarato - ricoprire un incarico così importante al primo mandato. Lavorerò per cercare di realizzare gli obiettivi fissati dal governo di centrodestra, con la stessa oculatezza ed efficienza con cui ho avuto l’onore di guidare il Comune di Frosinone. Ringrazio il ministro Salvini, il presidente del gruppo, Riccardo Molinari, e il segretario regionale Claudio Durigon, unitamente ai colleghi della Commissione, per la fiducia».

Il deputato frusinate Aldo Mattia, ex direttore di Coldiretti Lazio, era candidato in Basilicata, è stato designato capogruppo di FdI nella Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera: «Sono soddisfatto e ringrazio il partito per la fiducia accordatami. Da parte mia - spiega Mattia - profonderò il mio massimo impegno per coordinare il gruppo e proporre quanto più possibile idee e proposte per il settore».

Il deputato Paolo Pulciani (FdI), invece, oltre a rivestire il ruolo di delegato d'aula per il partito, lavorerà nella Commissione giustizia, il collega d’aula Matteo Orfini (Pd), eletto nel collegio proporzionale Frosinone-Latina, in quella chiamata a occuparsi di cultura, mentre la parlamentare Ilaria Fontana è il nuovo capogruppo del M5S nella Commissione ambiente.