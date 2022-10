Frosinone, Schietroma eletto segretario laziale del Psi. «Alle Regionali lista con simbolo di partito»

Il congresso Psi del Lazio ha eletto all’unanimità segretario Gian Franco Schietroma, già componente del Csm oltre che ex parlamentare e membro del governo.

In apertura, prima dell'investitura del leader ciociaro dei socialisti, l'assemblea ha ricordato il segretario regionale Luciano Romanzi, scomparso nell'aprile 2021.

«Il Congresso - si legge in una nota - ha deciso di presentare alle imminenti elezioni regionali la lista con il simbolo del garofano e di attivare le procedure statutarie per una riorganizzazione del partito nel territorio provinciale di Roma con una forte connotazione federale».

«Per quanto riguarda i fatti interni, si è stabilito, fra l’altro, di sostenere ad ogni livello la battaglia per un adeguato rafforzamento della sanità nei territori laziali ed in particolare quella per le riaperture degli ospedali Forlanini e San Giacomo a Roma, inserendoli nelle loro piene funzioni del servizio pubblico».