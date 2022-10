Frosinone, la spinta di Pompeo per far ripartire il Pd: «Un comitato permanente di amministratori locali»

In Ciociaria il Pd, dopo la sconfitta alle ultime elezioni politiche, cerca di ripartire e una spinta arriva dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo.

«Il Partito democratico il 25 settembre ha perso. Una sconfitta evidente e dolorosa. Ribadito e chiarito questo aspetto, con onestà vanno riconosciuti il grande impegno e la buona volontà del segretario provinciale Luca Fantini durante la campagna elettorale. Oggi, però, non basta più: occorre un'azione forte e condivisa, aprire il partito alla società civile e renderlo davvero plurale». E' quanto dichiara in una nota Pompeo, che prosegue: «Un processo che deve partire dal coinvolgimento diretto degli amministratori attraverso la loro esperienza e connessione diretta con i territori. Se il Pd vuole tornare ad essere incisivo sui suoi elettori e sui suoi militanti, suscitando nuovo orgoglio per i suoi valori e per la sua storia, la strada giusta è quella che parte dalla base, dai territori, da chi, ogni giorno, si misura con i bisogni reali del Paese. Ecco perché, nei prossimi giorni, in occasione della direzione provinciale del Pd, proporrò l’istituzionalizzazione di un comitato permanente di amministratori locali per la Federazione di Frosinone».