Frosinone, i parlamentari ciociari salgono a sei: eletto anche Pulciani di Pofi (FdI)

Ha trepidato a lungo, ha sperato. Ora è arrivata l’ufficialità. L’avvocato Paolo Pulciani, di Pofi, è diventato parlamentare. È stato eletto a Montecitorio al termine dell’esame dei risultati delle elezioni politiche e dei calcoli per la ripartizione dei seggi. Un lungo lavoro quello svolto dell’ufficio nazionale elettorale. E Pulciani, candidato alla Camera nel collegio proporzionale Frosinone-Latina nelle file di Fratelli d’Italia ha annunciato il suo ingresso in Aula con un post su Facebook: «Spero di poter meritare il ruolo che andrò a ricoprire alla Camera dei deputati dove ho appena saputo di essere stato eletto».

Ha aspettato ben dodici giorni per conoscere il suo destino. Sin dall’indomani dello spoglio, infatti, per percentuali ancora da definire sulla base delle pluricandidature, tecnicamente i cosiddetti resti, era rimasto sospeso tra il dentro o fuori. Alla fine per una questione di quoziente decimale, per uno zero virgola qualcosa, potrà varcare la porta del Parlamento. Tra proporzioni e riordino dei numeri su scala nazionale è stato possibile determinare gli eletti. La lista di FdI in Veneto presentava un numero insufficiente di candidati rispetto ai deputati da assegnare al partito e così, per il meccanismo di calcolo previsto, il seggio è scattato nella circoscrizione Lazo 2, quindi per Pulciani. «Come prima cosa debbo chiedere scusa alle migliaia di amici e fratelli che mi hanno contattato in questi giorni per farmi sentire la loro vicinanza. A molti di loro non sono riuscito nemmeno a rispondere non conoscendo ancora l’esito dello scrutinio. Voglio poi ringraziare i cittadini del mio paese, della mia provincia e del mio collegio per l’enorme numero di voti che hanno voluto dare a FdI: quasi 155.000, ovvero il 31,66 %. Non posso, infine, non esprimere la mia gratitudine per due persone che sono state guida ed esempio del mio agire politico: il mio presidente Giorgia Meloni e mio padre», ha scritto Pulciani sulla propria pagina social.

Pulciani si aggiunge agli altri cinque parlamentari eletti in Ciociaria: Massimo Ruspandini (FdI) di Ceccano, l’ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani (Lega), Claudio Fazzone (FI) di Fondi, Ilaria Fontana (M5S) e Matteo Orfini (Pd).