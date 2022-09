Frosinone, Orfini (Pd) candidato alla Camera: «Sostegno al comparto produttivo e ai paesi. Infrastrutture? Sentire la comunità»

Risolvere il problema del caro energia, favorire lo sviluppo del territorio e pianificare il rilancio dei piccoli centri, oggi in sofferenza. Sono alcune delle sfide in cima all’agenda programmatica di Matteo Orfini, candidato alla Camera nel collegio proporzionale Frosinone-Latina.

Deputato uscente, è capolista del Pd e da settimane sta facendo tappa nelle varie piazze della Ciociaria, insieme agli altri candidati dem, nell’ambito del tour “Strada per strada” organizzato dal segretario provinciale del partito, Luca Fantini.

Orfini ha anche visitato diverse aziende del comprensorio fermandosi a parlare con gli imprenditori. «La prima urgenza da risolvere è quella legata ai forti rincari delle bollette energetiche - spiega Orfini -. Ogni volta che entro in un’azienda, infatti, questa è la prima questione che mi viene posta. D’altronde è una preoccupazione che ormai attraversa tutto il Paese e che mette a rischio diverse fabbriche. La richiesta è una e sempre la stessa: fare in modo di uscire dalla crisi, che ormai ci portiamo dietro dall’inizio della pandemia di Covid che risale a oltre due anni fa, e ridare linfa al comparto produttivo. E questo dev’essere uno dei grandi obiettivi da raggiungere. Il governo ha già varato un primo pacchetto di interventi per sostenere le attività imprenditoriali e ora si sta lavorando a un nuovo decreto».

Sulla Ciociaria l’ex presidente del Pd spiega: «Le difficoltà sono in larga parte le stesse dell’intero territorio nazionale. Questa provincia ha tanti comuni e molti sono piccoli. Ecco, una delle priorità è senza dubbio supportare concretamente le aree interne, quelle montane, per garantire, tutelare e rafforzare la rete dei servizi in favore dei cittadini. È una tematica fondamentale, in ballo ci sono la vivibilità, la sostenibilità e, soprattutto, la sopravvivenza di quei luoghi».

Un altro argomento affrontato da Orfini è quello delle infrastrutture, come l’aeroporto civile nel capoluogo e la stazione della Tav (linea ferroviaria dell’alta velocità) prevista a Ferentino e il cui progetto è stato presentato più di due anni fa, alla fine di aprile del 2020: «Di certo sono importanti per ridare impulso a un territorio, per il rilancio dell’economia, ma è necessaria una discussione approfondita. Innanzitutto bisognerebbe decidere quale strategia si vuole privilegiare per mettere in moto il processo di sviluppo. E per farlo è necessario un confronto con la comunità locale, coinvolgendo cittadini, associazione e così via, per valutare opportunità e possibilità. A mio avviso, inoltre, un piano di adeguamento e miglioramento delle opere infrastrutturali deve tener conto anche delle esigenze di tutela ambientale. Per questo serve una concertazione».

Un altro punto toccato da Orfini è quello relativo alla bonifica della Valle del Sacco: «Bisogna mantenere alta l’attenzione, continuare a monitorare l’area e pianificare interventi. Qualche passo in avanti è stato fatto. Ad ogni modo c’è da considerare l’articolazione di competenze, governative e regionali».

Orfini, in chiusura, si mostra fiducioso e crede che la provincia di Frosinone abbia tutte le potenzialità per crescere: «C’è un’università, quella di Cassino, piccola, ma d’eccellenza; c’è un tessuto industriale innovativo, ma in sofferenza per la crisi; c’è un patrimonio culturale, ambientale e storico di assoluto valore. È un territorio cui servono investimenti, che vanno pianificati. In tutto questo conta anche la rappresentanza territoriale e l’interlocuzione con i livelli istituzionali superiori».