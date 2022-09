Frosinone, Visini (Pd) concorre per la Camera: «Tav e asse industriale tra Cassino e Pontino fondamentali»

Sinergie tra il Cassinate e il Pontino, sviluppo delle infrastrutture e un percorso più efficace per il passaggio dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro. Non solo questo, però. «Bisogna chiudere il cerchio sul potenziamento della sanità sulla scia di quanto già fatto che nel Lazio l’hanno resa un modello da seguire».

Sono i tasselli delle linee programmatiche di Rita Visini, quota Pd, candidata del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale Terracina-Cassino. Originaria di Terracina, ex assessore regionale alle Politiche sociali, è responsabile dell’area amministrativa del Centro nazionale trapianti.

«I due territori, sebbene di province diverse e con una propria conformazione, sono contigui e per questo devono interagire. A mio avviso - spiega Visini - si rende necessaria una fattiva cooperazione che punti a una crescita complessiva. Ci sono già valide idee, come la stazione Tav a Cassino e la linea ferroviaria Cassino-Gaeta, che va inquadrata nell’ottica di un collegamento trasversale tra il Tirreno e l’Adriatico. Bisogna sviluppare le infrastrutture per rafforzare l’interconnessione tra i poli industriali, avvicinare quello del Cassinate a quelli di Formia e Gaeta, creare un canale tra il versante marittimo e quello dell’entroterra. Queste infrastrutture di trasporto sono ormai fondamentali non solo per gli scambi commerciali, ma anche per lo spostamento dei cittadini e per il turismo, con effetti positivi sull’economia e sull’occupazione. E ne beneficerebbe anche l’Università. D’altronde dove c’è la Tav il tenore di vita è decisamente più alto e le opportunità sono maggiori. Si tratta di adeguare i territori ai cambiamenti e alle esigenze, tenendo conto dell’ecosostenibilità degli stessi, mettendo al centro il benessere economico e sociale della popolazione. Ora c’è la grande occasione del Pnrr, ma per mettere a punto progetti all’altezza della sfida occorrono competenze e preparazione».

Per Visini centrali sono anche i settori dell’istruzione (“va potenziata”) e della formazione. «Bisogna rafforzare la rete di continuità tra scuola e mondo industriale, tra istituti tecnici, professionali e imprese, renderla più incisiva. E credo che gli stage vadano retribuiti adeguatamente».

Due dei capitoli su cui si è soffermata Visini sono sanità e politiche sociali. «Sono stata assessore regionale nel momento più critico, quando nel Lazio era commissariata ed aveva un debito enorme. In questi lunghi anni la Regione è uscita dal commissariamento, tornando ad assumere, e ha rimesso i conti in ordine. Non solo: il Lazio ha affrontato la pandemia di Covid con piena efficienza e gli è stato riconosciuto in uno studio autorevole. Durante il mio mandato, inoltre, ho recepito un’importante legge, ferma da anni, sulle politiche sociali e sui servizi alla persona. E questi sono e saranno temi fondamentali nell’ambito della sanità, quello predominante è legato alle disabilità e alla non autosufficienza degli anziani. Ora la priorità è la piena attuazione della riforma sanitaria sullo sviluppo dell’assistenza e della medicina territoriale. Ciò per dare risposte ai cittadini. Il Lazio è già partito. In sostanza in caso di necessità non si dovrà più andare direttamente da medici o fare la fila agli sportelli, ma per la presa in carico del paziente ci sarà un centro unico che gestirà tutto il percorso con un piano personalizzato. In vista poi, con il Pnrr, ci sono tanti progetti di ristrutturazione e innovazione tecnologica per gli ospedali. E poi case e ospedali di comunità che andranno ad affiancarsi all’attività specialistica dei nosocomi tradizionali, anche per non mandare in sofferenza i Pronto soccorso e abbattere le liste d’attesa. Ora l’obiettivo dev’essere tradurre in pratica tutto questo in tempi brevi».