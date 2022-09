Frosinone, Carcone (Unione popolare) candidato al Senato: «Lavoro e sanità le urgenze. Opere sì, ma nel rispetto dell’ambiente»

«Sì alle opere, alle infrastrutture, ma è fondamentale prima riqualificare quelle esistenti. A questo territorio, non soltanto per il suo rilancio, servono innanzitutto progetti ecocompatibili». È uno dei punti centrali rimarcati da Domenico Carcone, ex dipendente d’azienda e ora avvocato, candidato al Senato nel collegio maggioritario Frosinone-Latina con il movimento Unione popolare, schieramento che fa capo all’ex sindaco di Napoli de Magistris.

Un passato da sindacalista e da anni nelle file di Rifondazione comunista (è membro del comitato politico nazionale e della segreteria provinciale), da sempre è impegnato in politica. Oltre vent’anni fa si era candidato alle Provinciali, quando votavano i cittadini. Si definisce un «europeista convinto» e, oltre a spronare la sinistra, indica i punti programmatici che ritiene di primaria importanza. «Lavoro, sanità e infrastrutture, con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente».

Sintetizza così il suo concetto. «È arrivato il momento che la sinistra si rimetta in marcia, riprenda a cavalcare le esigenze e i bisogni della collettività - spiega -. L’emergenza numero uno del nostro territorio è quella del lavoro. Incredibile quanto accaduto solo pochi mesi fa quando una multinazionale farmaceutica ha dirottato un maxi investimento in Inghilterra, rinunciando così a metterlo in pratica nel Frusinate. Non è soltanto un problema di burocrazia, ma questo accade anche perché le amministrazioni locali e regionali non dialogo. Così facendo si va incontro a un indebolimento della struttura sociale del territorio. Per favorire la ripresa dell’economia e dell’occupazione servono progetti e strategie che abbiano un orizzonte, che guardino lontano. Non servono interventi a breve termine, rischiano di essere improduttivi ed inefficaci con la conseguenza che si spendono inutilmente ingenti risorse. La politica, al contrario di quanto accade oggi, deve aprire un canale diretto sia con gli imprenditori sia con i lavoratori e quando chi la rappresenta non è in grado di dare risposte concrete deve fare un passo indietro».

SANITÀ

Un’altra questione affrontata da Carcone è quella della sanità: «Purtroppo la nuova geografia disegnata per i collegi rende più complicato anche intervenire in difesa delle richieste delle varie comunità. E vorrei sottolineare che in tal senso è stato un grave errore il taglio dei parlamentari, perché si indeboliscono i comprensori. Sarebbe stato più opportuno ridurre le indennità dei politici. Sulla sanità è fondamentale un aspetto, ossia che in nome dell’economia, cioè del risparmio, non si può derogare alle esigenze e ai bisogni delle popolazioni. Negli anni nel Basso Lazio sono stati chiusi, sbagliando, diversi ospedali. L’obiettivo dev’essere quello di farsi carico di creare poli sanitari che coprano davvero i diversi bacini e riescano a soddisfare concretamente le necessità, rafforzare quello di Cassino e instaurare una forte sinergia tra quelli esistenti. E soprattutto la politica deve restare fuori dalla gestione, dalle nomine. La sanità, come l’istruzione, era un pilastro nazionale».

INFRASTRUTTURE

Sulle infrastrutture Carcone ha evidenziato: «Bisogna prima ammodernare e sviluppare gli assi di collegamento esistenti avendo come finalità quella di interconnettere i poli industriali delle due province, quella di Frosinone e Latina. È indispensabile creare una rete per il trasferimento merci e per la mobilità dei cittadini, anche a fini turistici. Poi serve ampliare o adeguare le infrastrutture? Allora bisogna tener conto del rispetto dell’ambiente». È in questa prospettiva che per Carcone si dovrebbe inserire il progetto dell’alta velocità ferroviaria. «Cassino e il Cassinate hanno grandi industrie e imprese, ma per favorire gli investimenti e la crescita si devono creare le giuste condizioni logistiche. Ritengo che la stazione della Tav a Cassino sia una priorità. Al momento, infatti, le poche fermate previste sono insufficienti. Bisogna realizzarla, anche per non disperdere il patrimonio costituito dal tessuto produttivo, ma senza alterare il territorio con interventi peggiorativi sotto il profilo ambientale. Un’altra priorità è poi quella di potenziare la superstrada Sora-Cassino e la Cassino-Formia, per renderle più sicure e adeguate alla mole di traffico».