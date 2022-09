Carducci (Azione) in lizza per la Camera: «Lavoro, sanità e infrastrutture le priorità. Serve una visione strategica»

Lavoro, sanità e mondo produttivo. Per Stefano Carducci, candidato alla Camera nel collegio uninominale Frosinone-Sora con lo schieramento Azione-Italia Viva, sono i tre settori che in Ciociaria richiedono precedenza assoluta per intraprendere la strada del rilancio.

Con un trascorso nelle file del Pd, sia come segretario del circolo di Isola Liri sia come coordinatore della segreteria provinciale, ha deciso di confluire nel partito fondato da Calenda. Da anni è caposegreteria del sindaco della città della cascata. La fascia di primo cittadino oggi è indossata da Massimiliano Quadrini, anche lui passato dal Pd ad Azione.

«La criticità numero uno - spiega Carducci - è quella del lavoro, in tutte le sue forme, che riguarda da vicino soprattutto i giovani. È quello che mi ripetono i cittadini nei vari incontri. Nella nostra provincia c’è un tasso di disoccupazione tra i più alti d’Italia e c’è un reddito pro capite di circa 1.300 euro al mese, tra i più bassi della Penisola. Per questo è prioritario sostenere il comparto produttivo con progetti precisi, mirati e, soprattutto, arrivando a risultati tangibili. Penso ad esempio a interventi in favore delle imprese sulla scia del piano industria 4.0, come il credito d’imposta per la formazione dei dipendenti o il Fondo nuove competenze. Il territorio può essere rilanciato, ma è necessario supportare e salvaguardare il tessuto produttivo. Se non s’investe su questo, non si è competitivi. Bisogna farlo, però, senza disperdere le risorse, ma pianificando le strategie». Nel Sorano l’industria cartaria era il traino dell’economia. «È vero, ma oggi ci sono soprattutto piccole imprese. Il comprensorio può risorgere e credo che una delle soluzioni sia puntare sui settori di produzione esclusiva, quindi ricerca, meccanica di precisione ed export».

La sanità è un altro punto toccato da Carducci: «Serve una ristrutturazione del sistema, innanzitutto per abbattere le liste d’attesa, oggi interminabili. Una persona mi ha riferito che una visita oculistica prenotata ad agosto scorso gli è stata fissata per febbraio 2023. I cittadini devono aspettare mesi per una prestazione specialistica e questo non è possibile».

Un’altra tematica centrale è quella delle infrastrutture di trasporto: «Sono fondamentali per migliorare le performance del nostro territorio, ricco di eccellenze, ma isolato dalle grandi rotte commerciali. Così rischia di non essere all’altezza delle sfide. Per questo siamo favorevoli a direttrici come la Sora-Ceprano-Fondi o ad altre opere, come la Tav, utili a generare benefici per economia e occupazione. Certo, il tutto con le dovute valutazioni d’impatto ambientale che, però, non siano appannaggio di posizioni dettate dall’umore, bensì di dati scientifici».

Per Carducci, inoltre, è importante anche spingere sulla formazione dei giovani. «Bisogna potenziare gli istituti tecnici superiori, innalzare il livello delle competenze e della preparazione. Non serve affatto erogare bonus, generando altro debito, ma investire sul serio sul capitale umano».

Sul turismo Carducci spiega: «A differenza di altri luoghi, la Ciociaria non riesce a creare un sistema davvero in grado di raccontare la storia millenaria dei nostri monumenti e delle nostre risorse. È essenziale un’azione sinergica, di rete, con una visione complessiva dell’offerta turistica e non a macchia di leopardo come avviene oggi. E, di pari passo, bisogna migliorare i servizi».