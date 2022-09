Castellucci (Pci) e la sfida per il Senato: «Al centro lavoro e sanità, no al consumo di suolo. Il Basso Lazio faccia squadra»

Lavoro, sanità, ambiente e trasporti. Sono i quattro punti cardine di Edoardo Castellucci, architetto di Cisterna di Latina. È la figura che il Partito comunista italiano ha schierato nella sfida per il Senato nel collegio maggioritario Frosinone-Latina. Responsabile del Dipartimento ambiente e territorio del Pci, è un convinto sostenitore dello sviluppo sostenibile e, tra l’altro, ritene fondamentale la cooperazione strategica tra le due province.

«Il comprensorio frusinate e pontino è alle prese con un’emergenza che va arginata: è quella della disoccupazione. Negli anni - spiega Castellucci - hanno chiuso fabbriche e stabilimenti e ora, con la crisi energetica e la guerra in Ucraina, la situazione rischia di diventare ancora più complicata. Uno degli obiettivi dev’essere quello di ridare prospettive ai giovani, alle future generazioni. Bisogna ripartire dal territorio, dalle sue esigenze e peculiarità. E in tal senso è quanto mai necessaria una forte interazione tra le due province nella pianificazione di progettualità, anche di carattere omogeneo. Questo non solo per cercare di far ripartire economia e lavoro, ma anche per essere più competitivi con l’area metropolitana di Roma».

Per Castellucci un’altra priorità è il potenziamento della sanità. «Siamo convinti che la gestione debba tornare in capo allo Stato e non più essere di competenza delle Regioni. Tanti ospedali sono stati soppressi anche nel Basso Lazio, con serie ripercussioni per i cittadini».

Un’altra questione centrale è la tutela dell’ambiente: «Le due province hanno più o meno problemi comuni: serve bonificare discariche, siti industriali dismessi e per la Ciociaria resta l’urgenza legata al risanamento della Valle del Sacco». E in questo contesto Castellucci inserisce il tema infrastrutture: «Siamo contrari a opere inutili e dannose per i territori, anche per quanto riguarda il consumo del suolo che impatta negativamente sull’ambiente. Riteniamo che la soluzione migliore sia innanzitutto quella di mettere in sicurezza e sviluppare la rete stradale esistente. Ecco perché non vediamo come impellente e risolutiva la realizzazione del tratto autostradale Latina-Roma, della superstrada Cisterna-Valmontone e della trasversale Sora-Ceprano-Fondi. Basti pensare che in provincia di Latina sarebbero previsti circa cinquemila espropri su terre di aziende agricole. Non diciamo no a tutto, ma le grandi opere che rischiano soltanto di alterare i territori non ci convincono. Al contrario, invece, bisognerebbe investire per ridare impulso al settore agroalimentare, salvaguardando e sostenendo le attività».

«L’incremento della raccolta differenziata per perseguire il modello dell’economia circolare, l’acqua pubblica, la rimozione della grafite dall’ex centrale nucleare di Borgo Sabotino, la tutela della fascia costiera tirrenica e la vivibilità nei centri dell’entroterra» sono gli altri punti indicati da Castellucci.

In chiusura si è soffermato anche sul turismo: «Va rimesso in moto coinvolgendo l’intero comprensorio, vanno sviluppate sinergie. Oggi, anche per effetto dei grandi assi viari, alcune zone ricche di bellezze e di storia sono di fatto escluse dai possibili benefici legati al transito di visitatori. Per evitare ciò bisogna ripensare anche il sistema dei trasporti, oggi concentrato sulle infrastrutture più importanti a discapito di quei comuni che si trovano fuori dai collegamenti principali».