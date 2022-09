Maddé (Unione popolare) in corsa per la Camera: «Restituire dignità ai lavoratori e rendere la sanità migliore»

Per lui è l’ennesima sfida. Più volte ha combattuto in difesa del lavoro e della sanità pubblica. Due questioni che restano capisaldi della sua «missione», così la definisce, sociale e civica. Lui è Guglielmo Maddé, vicesindaco di Esperia, candidato alla Camera nel collegio maggioritario Terracina-Cassino con Unione Popolare, il partito che fa capo a De Magistris. Operaio dell’indotto Stellanstis di Cassino, ci tiene a sottolineare due suoi tratti, quelli di «attivista» e «militante».

«Molti mi conoscono - spiega Maddé - sanno quali sono le mie battaglie da ricondurre alla sinistra che non si arrende. E l’ho dimostrato in anni di lotte. Sono uno dei pochi operai candidati e chi più di me tocca con mano difficoltà e bisogni delle famiglie. Per questo mi rivolgo anche alle persone che negli ultimi anni si sono sentite tradite dalla politica e che pensano di disertare le urne: per me parla la mia storia. Soltanto che viene dal popolo, dal basso, potrà recepire le esigenze».

Una delle parole più pronunciate da Maddé è «dignità». «Innanzitutto è quella che va restituita ai lavoratori, ai cittadini che hanno bisogno di assistenza, cure e che oggi, soprattutto se non hanno un certo reddito, debbono attendere i tempi delle liste d’attesa e sperare. Alcuni partiti - si chiede - dove trovano il coraggio di parlare di sanità dopo che il sistema ha subìto drastici tagli? Negli anni in Italia sono stati chiusi circa 180 ospedali, diversi anche in Ciociaria, e molti sono stati riconvertiti in strutture inutili in caso di emergenze. C’è carenza di personale e di posti letto. È necessario migliorare la sanità incrementando i servizi, rendendoli più accessibili e funzionali, e assumendo medici e infermieri».

Sul capitolo lavoro spiega: «In ballo c’è la dignità delle persone. Bisogna introdurre il salario minimo, almeno dieci euro lordi l’ora, innalzare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro ed eliminare il jobs act. Oggi la politica ha calpestato i diritti e la dignità dei lavoratori. Non si può morire lavorando. È indispensabile aumentare gli ispettori per salvaguardare l’incolumità di chi va sui cantieri o in fabbrica».

«L’acqua pubblica, il contrasto dell’inquinamento, il potenziamento della scuola e lo stop alla modalità nata con il nome alternanza scuola-lavoro» sono gli altri punti delineati da Maddé. «Negli anni sia in Ciociaria sia nel Pontino non si è investito sui bisogni del territorio. Ora la missione dev’essere è questa, anche per il futuro dei nostri giovani. Bisogna sviluppare anche le vocazioni dei comprensori, come l’agricoltura e il settore della pesca. Le infrastrutture? No alle grandi opere inutili e dannose. A mio avviso per avviarsi sulla strada del rilancio si dovrebbe innanzitutto puntare sulla transizione ecologica, sui progetti incentrati sulle fonti energetiche rinnovabili».