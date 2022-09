Messore (Pd) sindaco di Sant'Ambrogio candidato al Senato: «Aeroporti e ferrovia per Gaeta necessari per lo sviluppo»

«Le infrastrutture sono indispensabili per rendere la zona appetibile e attrarre gli investitori. Senza collegamenti stradali e ferroviari né altre opere non ci potrà mai essere sviluppo». Parola di Sergio Messore, sindaco di Sant’Ambrogio sul Garigliano alla sua seconda legislatura, in quota Pd. Si definisce un «moderato di centrosinistra» ed è candidato al Senato nel collegio maggioritario Frosinone-Latina con la coalizione a guida dem.

«La mia discesa in campo nasce dalla richiesta di sindaci e amministratori del Lazio meridionale che è stata recepita» spiega. Messore si dice fiducioso. «Possiamo farcela. Un politico deve avere innanzitutto una grande esperienza amministrativa. È fondamentale, perché bisogna conoscere i problemi e le esigenze dei cittadini. Non si può andare avanti a furia di slogan, questo significa stare lontano dai bisogni della comunità». Da qui l’appello, sfiorando anche gli strascichi del video nel dopocena dem che tanto rumore ha fatto. «I cittadini debbono mettere da parte la disaffezione per la politica. E poi non è possibile che si parli del Pd soltanto per il clamore dei recenti avvenimenti: non dobbiamo dimenticare che il Comune di Terracina è commissariato. Non bisogna gettare fango per costruire consenso, ma parlare con la gente di programmi e obiettivi».

E proprio le priorità sono in cima all’agenda di Messore. «Le province di Frosinone e Latina hanno peculiarità diverse, ma è necessario avere una visione d’insieme per pianificare rilancio e sviluppo. In questa ottica rientra il progetto del collegamento ferroviario Cassino-Gaeta, che darebbe vita a un asse trasversale Tirrenico-Adriatico che via San Vittore si estenderebbe, tramite l’altra tratta altrettanto strategica, fino in Molise. Un piano che si svilupperebbe anche su tracciati già esistenti. Un’opera di primaria importanza per i distretti industriali, tra cui quelli dell’automotive e del marmo, con benefici per economia e occupazione. Aprirebbe, inoltre, nuove prospettive per il turismo, per mete come Montecassino e altri siti d’interesse: il settore sarebbe destinato a crescere in termini di presenze e di durata dei soggiorni. Per gli stessi motivi sono favorevole alla realizzazione della superstrada Sora-Ceprano-Fondi. Il Basso Lazio e il Pontino devono interfacciarsi, interagire. D’altronde, già la geografia giudiziaria prevede la circoscrizione unica Cassino-Gaeta».

Messore ha le idee chiare anche per il Frusinate: «La fermata Tav Frosinone-Ferentino, l’incremento delle corse dei treni dell’alta velocità e l’aeroporto civile nel capoluogo creerebbero le giuste condizioni per un nuovo slancio. Così come è da sostenere lo sviluppo dell’aeroporto di Aquino con i voli turistici. Il territorio, infine, dovrà supportare la candidatura di Roccasecca a capitale della cultura 2025». Tra le altre priorità di Messore figurano la sanità pubblica, gli investimenti con il Pnrr, la salvaguardia dell’ambiente e delle aree interne a rischio spopolamento.